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MUNDIAL 2026

Preocupación mundial: qué dijo Mbappé sobre la lesión que lo obligó a salir ante Marruecos

La estrella de Francia acusó una molestia en su tobillo derecho y debió abandonar de forma prematura el partido en Boston. Su palabra tras la clasificación.

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Foto: Lars Baron/Getty Images

Foto: Lars Baron/Getty Images

El pasaje hacia las instancias definitivas de la Copa del Mundo dejó un sabor agridulce para el vigente subcampeón del planeta. Francia ganó y está en semifinales tras imponerse por 2-0 a Marruecos en Boston, ubicándose entre los mejores cuatro seleccionados del Mundial 2026. Sin embargo, a pesar de la enorme alegría por el objetivo deportivo alcanzado en el Estadio Boston, una fuerte molestia física de Kylian Mbappé encendió por completo las alarmas en el conjunto europeo de cara al cierre del torneo.

Leé también Con goles de Mbappé y Dembélé, Francia le ganó a Marruecos y es el primer semifinalista
(Foto: Reuters).

Fuente: Getty Images

El desarrollo del compromiso eliminatorio frente al combinado africano tuvo al delantero como el gran protagonista de las principales acciones de peligro. El crack de Real Madrid, quien falló un penal pero luego marcó el gol que abrió el marcador, acusó un dolor en su tobillo derecho a 13 minutos del final, pidió el cambio y Jean-Philippe Mateta ingresó en su lugar. La prematura salida llamó la atención y generó una preocupación inmediata en los hinchas franceses, debido a que el capitán de Les Bleus había recibido una fuerte patada de Issa Diop a los 18 minutos del segundo tiempo, lo que obligó a que fuera atendido por los médicos en el banco de suplentes, donde le colocaron hielo en la zona afectada.

Una vez consumado el pitazo final del árbitro argentino Facundo Tello, el panorama comenzó a despejarse de forma positiva para el cuerpo técnico comandado por Didier Deschamps. El atacante galo se mostró sin ningún tipo de problemas para desplazarse en medio de los festejos e incluso saltó junto a sus compañeros sobre el césped. Luego, en diálogo con la prensa, el crack francés terminó de confirmar que el golpe en el tobillo fue el motivo de la modificación. Respecto a su salida, el propio futbolista le restó dramatismo a la situación y sentenció de forma colectiva que Mateta estaba más preparado que él para disputar los últimos 15 minutos del cotejo.

Qué récord alcanzó Kylian Mbappé tras su gol ante Marruecos en el Mundial 2026

El atacante francés continúa escribiendo su nombre en las páginas doradas de la competencia, alcanzando registros históricos de efectividad en las redes.

Con el tanto convertido ante la escuadra de la CAF, el delantero alcanzó una línea estadística privilegiada en el plano individual. Mbappé marcó un golazo y abrió el marcador para Francia, llegando a ocho goles en este Mundial (misma cantidad que Lionel Messi) y a 20 en total en todas sus participaciones, quedando a uno de la Pulga, el máximo goleador histórico. La única mancha que le dejó el encuentro en Boston, más allá del fuerte traumatismo en la articulación, es que por primera vez en su carrera profesional erró un penal en una Copa del Mundo.

Podrá jugar Kylian Mbappé las semifinales del Mundial 2026

Las últimas imágenes del capitán francés llevaron tranquilidad a los simpatizantes con miras a los dos compromisos definitivos que le restan afrontar a la escuadra gala.

La última imagen de Mbappé al salir del estadio fue captada por la cámara de TyC Sports y terminó de llevar tranquilidad a los franceses pensando en los últimos dos compromisos que tendrá el seleccionado galo: la semifinal ante España o Bélgica y la posterior final o el partido por el tercer puesto. El importante triunfo ante los Leones del Atlas le permitirá a la estrella de Real Madrid disputar una vez más todos los compromisos de una cita máxima de la FIFA. El atacante fue campeón del mundo en Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022 y ahora se garantizó estar presente en las jornadas de cierre del campeonato norteamericano.

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