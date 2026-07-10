Preocupación mundial: qué dijo Mbappé sobre la lesión que lo obligó a salir ante Marruecos

Qué récord alcanzó Kylian Mbappé tras su gol ante Marruecos en el Mundial 2026

El atacante francés continúa escribiendo su nombre en las páginas doradas de la competencia, alcanzando registros históricos de efectividad en las redes.

Con el tanto convertido ante la escuadra de la CAF, el delantero alcanzó una línea estadística privilegiada en el plano individual. Mbappé marcó un golazo y abrió el marcador para Francia, llegando a ocho goles en este Mundial (misma cantidad que Lionel Messi) y a 20 en total en todas sus participaciones, quedando a uno de la Pulga, el máximo goleador histórico. La única mancha que le dejó el encuentro en Boston, más allá del fuerte traumatismo en la articulación, es que por primera vez en su carrera profesional erró un penal en una Copa del Mundo.

Podrá jugar Kylian Mbappé las semifinales del Mundial 2026

Las últimas imágenes del capitán francés llevaron tranquilidad a los simpatizantes con miras a los dos compromisos definitivos que le restan afrontar a la escuadra gala.

La última imagen de Mbappé al salir del estadio fue captada por la cámara de TyC Sports y terminó de llevar tranquilidad a los franceses pensando en los últimos dos compromisos que tendrá el seleccionado galo: la semifinal ante España o Bélgica y la posterior final o el partido por el tercer puesto. El importante triunfo ante los Leones del Atlas le permitirá a la estrella de Real Madrid disputar una vez más todos los compromisos de una cita máxima de la FIFA. El atacante fue campeón del mundo en Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022 y ahora se garantizó estar presente en las jornadas de cierre del campeonato norteamericano.