Se confirmó la noticia de ANSES que todos los jubilados estaban anhelando

Para el sexto mes del año, la mediana de las previsiones ubicó la inflación en el 2%, un nivel levemente inferior respecto del sondeo anterior, que esperaba un incremento de precios apenas más elevado.

El estudio reunió las opiniones de 44 participantes, entre los que se encuentran 32 consultoras económicas y 12 entidades financieras, consideradas entre las principales referencias del mercado.

Sin embargo, existe un dato que llamó especialmente la atención. El denominado "Top 10" de analistas, integrado por quienes históricamente obtuvieron mejores resultados al pronosticar la inflación, estimó un IPC aún menor: 1,9% para junio.

Si finalmente el INDEC confirma un porcentaje cercano a ese valor, ese mismo índice será utilizado para actualizar las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones que paga ANSES durante agosto.

De cuánto podría ser el aumento para jubilados en agosto

Con una inflación mensual del 1,9%, los jubilados volverían a recibir un incremento similar en sus haberes.

Desde la modificación de la fórmula de movilidad, las actualizaciones son mensuales y toman como referencia la inflación registrada dos meses antes, por lo que el dato correspondiente a junio será el que determine los montos de agosto.

Si se confirma la proyección más optimista del REM, la jubilación mínima pasaría de $411.989,33 a aproximadamente $419.817,13, reflejando el incremento del 1,9%.

Al mismo tiempo, el haber máximo también registraría una suba, pasando de $2.772.298,06 a $2.824.971,72.

Aunque se trata de cifras estimadas y no oficiales, representan el escenario más probable según las previsiones del mercado financiero.

El bono extraordinario seguiría sin modificaciones

Uno de los puntos más esperados por los jubilados es la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno viene otorgando para complementar los haberes más bajos.

De mantenerse ese refuerzo durante agosto, el ingreso garantizado para quienes cobran la jubilación mínima alcanzaría aproximadamente los $489.817,13, resultado de sumar el haber actualizado más el bono extraordinario.

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre un incremento del refuerzo, por lo que las estimaciones consideran que continuará congelado en los mismos $70.000.

Esto implica que, aunque el haber previsional aumente por efecto de la movilidad, el bono mantiene el mismo valor nominal, reduciendo progresivamente su peso dentro del ingreso total.

Cómo quedarían los haberes estimados de agosto

Si el índice de inflación finalmente fuera del 1,9%, los principales valores quedarían conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasaría de $411.989,33 a $419.817,13 .

pasaría de a . Bono extraordinario: continuaría en $70.000 .

continuaría en . Ingreso mínimo garantizado (haber más bono): alcanzaría aproximadamente $489.817,13 .

alcanzaría aproximadamente . Jubilación máxima: aumentaría desde $2.772.298,06 hasta $2.824.971,72.

Estos montos son proyecciones elaboradas a partir de la inflación esperada y deberán ser confirmados una vez que el INDEC publique el IPC de junio y posteriormente ANSES oficialice los nuevos valores.

Qué ocurre con las pensiones y la PUAM

El incremento mensual no alcanza únicamente a quienes perciben jubilaciones.

Las pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se actualizan mediante el mismo mecanismo, por lo que sus beneficiarios recibirían una mejora similar.

Durante julio, los valores oficiales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.430,13.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $358.251,36.

Pensiones para madres de siete hijos o más: $481.787,67, incluyendo el bono extraordinario cuando corresponde.

En agosto, estos beneficios también experimentarían una actualización cercana al 1,9%, aunque las cifras definitivas dependerán del índice oficial que publique el INDEC.

Por qué la inflación define el aumento de ANSES

Desde la modificación del esquema de movilidad previsional, los haberes dejaron de ajustarse trimestralmente para pasar a actualizarse todos los meses.

El nuevo mecanismo establece que cada incremento replica la inflación registrada dos meses antes, buscando que las prestaciones acompañen la evolución de los precios con menor demora.

Por ese motivo, el dato de inflación de junio resulta determinante para conocer cuánto cobrarán jubilados y pensionados durante agosto.

Hasta que el organismo estadístico publique el índice definitivo, las únicas referencias disponibles son las estimaciones privadas, como las difundidas por el Banco Central mediante el REM.

Calendario de pagos de julio para jubilados que cobran la mínima

Mientras se esperan las definiciones sobre agosto, ANSES continúa con el cronograma de pagos correspondiente a julio.

Para quienes perciben la jubilación mínima, el calendario quedó organizado de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad:

Miércoles 8 de julio: DNI finalizados en 0 y 1.

DNI finalizados en 0 y 1. Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

El organismo previsional recordó que los fondos permanecen disponibles en las cuentas bancarias una vez acreditados, por lo que no es obligatorio retirarlos el mismo día del depósito.

Fechas de cobro para quienes superan la jubilación mínima

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo cobran unos días después, también respetando la terminación del DNI.

El cronograma previsto por ANSES para julio es el siguiente:

Jueves 23 de julio: documentos terminados en 0 y 1.

documentos terminados en 0 y 1. Viernes 24 de julio: DNI finalizados en 2 y 3.

DNI finalizados en 2 y 3. Lunes 27 de julio: documentos terminados en 4 y 5.

documentos terminados en 4 y 5. Martes 28 de julio: DNI concluidos en 6 y 7.

DNI concluidos en 6 y 7. Miércoles 29 de julio: documentos terminados en 8 y 9.

Qué esperan ahora los jubilados

La expectativa de millones de beneficiarios está centrada en la publicación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a junio, ya que ese dato permitirá conocer oficialmente el porcentaje de incremento que se aplicará durante agosto.

Si la inflación finalmente se ubica en torno al 1,9% o al 2%, como anticipan la mayoría de las consultoras privadas, los jubilados recibirán un nuevo aumento mensual que elevará todos los haberes previsionales, aunque el bono extraordinario continuaría sin cambios salvo una decisión adicional del Gobierno nacional.

En las próximas semanas, ANSES oficializará los nuevos valores mediante la resolución correspondiente, momento en el que quedarán confirmados los montos definitivos que percibirán jubilados, pensionados, titulares de la PUAM y beneficiarios de las Pensiones No Contributivas durante agosto. Hasta entonces, las proyecciones elaboradas a partir del REM del Banco Central constituyen la referencia más cercana sobre cómo evolucionarán los ingresos previsionales en el próximo mes.