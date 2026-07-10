La conmovedora historia de los primeros botines de Enzo Fernández: "Amor y sacrificio"

Enzo Fernández es una de las piezas claves en la Selección Argentina y en medio de la gran expectativa por el duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se conoció una emotiva historia sobre sus comienzos en el fútbol.
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Raúl, padre de Enzo Fernández de la Selección Argentina, recordó los primeros pares de botines que le compró a su hijo y qué le dijeron a la madre por su alto valor.
Enzo Fernández es una de las piezas claves en la Selección Argentina y en medio de la gran expectativa por el duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se conoció una emotiva historia sobre sus comienzos en el fútbol.
Fue su padre Raúl, quien en charla con ESPN recordó los primeros pares de botines que le compró en cuotas a su hijo y qué le dijo en ese entonces a la madre por su elevado valor.
"Enzo tenía 10 o 11 años, en el 2012. Y había visto en un shopping importante de Capital unos botines y me dice hay un amigo que me los consigue más baratos. Y le dije vamos a sacarlos con la tarjeta pero nunca me imaginé lo que valían esos botines", recordó el papá del futbolista criado en San Martín.
Al llegar a la casa, el hombre tenía que decirle lo que había gastado con la tarjeta a la madre de Enzo Fernández, por lo que le advirtió a su hijo: "Entonces le digo a Enzo: no le contemos nada a tu mamá porque nos va a matar a los dos".
"Cuando llegamos a casa me dice Marta: ¿Compraste los botines? ¿Cuánto salieron? Cuando le dije el precio me dice es una locura. Y le dije: para un trabajador las mejores herramientas", explicó con emoción sobre aquella significativa frase mucho antes de saber la carrera exitosa que tendría su hijo en el fútbol.
En ese sentido, el papá de Enzo Fernández remarcó: "Todo lo hicimos con amor, con sacrificio, sin saber qué iba a pasr en el futuro. Uno lo fue acompañando desde chiquito y los logros que consiguió ahora a nosotros nos llena de orgullo".
Y cerró recordando también los momentos no tan buenos que pasó el futbolista en sus comienzos y cómo revirtió la situación con dedicación: "Él también tuvo su sacrificio y uno como papá apoya en los momentos malos más que los buenos porque hubo momentos donde no jugó cuando era chico y había que estar apuntándolo y pudo entender que para poder estar bien tenía que trabajar demasiado y eso hizo", concluyó.
Antes del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Valentina Cervantes reveló en una nota con TyC Sports una frase que le había dicho Enzo Fernández.
"¿Puede ser el día hoy?", le preguntó el periodista. Y la influencer respondía con una sonrisa que parecía anticipar lo que vendría. "Me dijo que está contento hoy. Me dijo que está feliz hoy así que estoy contenta por eso", expresó con entusiasmo.
Cervantes lo había adelantado con su energía: "Somos una banda así que hacemos mucha fuerza. Vamos a hacer fuerza y estamos para él", agregó antes de conocerse la remontada histórica por 3 a 2 sobre el final del partido con el último gol que convirtió su pareja y desató la locura y felicidad en todos los argentinos.