La conmovedora historia de los primeros botines de Enzo Fernández: "Amor y sacrificio"

"Cuando llegamos a casa me dice Marta: ¿Compraste los botines? ¿Cuánto salieron? Cuando le dije el precio me dice es una locura. Y le dije: para un trabajador las mejores herramientas", explicó con emoción sobre aquella significativa frase mucho antes de saber la carrera exitosa que tendría su hijo en el fútbol.

En ese sentido, el papá de Enzo Fernández remarcó: "Todo lo hicimos con amor, con sacrificio, sin saber qué iba a pasr en el futuro. Uno lo fue acompañando desde chiquito y los logros que consiguió ahora a nosotros nos llena de orgullo".

Y cerró recordando también los momentos no tan buenos que pasó el futbolista en sus comienzos y cómo revirtió la situación con dedicación: "Él también tuvo su sacrificio y uno como papá apoya en los momentos malos más que los buenos porque hubo momentos donde no jugó cuando era chico y había que estar apuntándolo y pudo entender que para poder estar bien tenía que trabajar demasiado y eso hizo", concluyó.

El vaticinio de Valentina Cervantes que se cumplió con Enzo Fernández antes de Argentina - Egipto

Antes del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Valentina Cervantes reveló en una nota con TyC Sports una frase que le había dicho Enzo Fernández.

"¿Puede ser el día hoy?", le preguntó el periodista. Y la influencer respondía con una sonrisa que parecía anticipar lo que vendría. "Me dijo que está contento hoy. Me dijo que está feliz hoy así que estoy contenta por eso", expresó con entusiasmo.

Cervantes lo había adelantado con su energía: "Somos una banda así que hacemos mucha fuerza. Vamos a hacer fuerza y estamos para él", agregó antes de conocerse la remontada histórica por 3 a 2 sobre el final del partido con el último gol que convirtió su pareja y desató la locura y felicidad en todos los argentinos.