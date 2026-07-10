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Tragedia: chocó el minibús de un equipo de fútbol femenino infantil y murieron 2 personas

El accidente ocurrió sobre la ruta provincial 4. Las víctimas fatales viajaban en un automóvil que impactó de frente contra el vehículo que transportaba a 16 menores de entre 9 y 12 años.

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Un auto impactó contra un minibús con 16 nenas y dejó dos muertos (Foto: Gentileza LV16)

Un auto impactó contra un minibús con 16 nenas y dejó dos muertos (Foto: Gentileza LV16)

Una tragedia vial sacudió este jueves por la tarde al sur de Córdoba, donde un automóvil chocó de frente contra un minibús que trasladaba a un equipo femenino infantil de fútbol. Como consecuencia del impacto, dos personas murieron, mientras que 16 nenas resultaron heridas, aunque ninguna presenta lesiones de gravedad.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 17.50 sobre la ruta provincial 4, en el sector conocido como "la curva de la Herrería", entre la ciudad de La Carlota y el acceso a Huanchilla. Las causas del accidente son investigadas por la Policía Judicial de Río Cuarto, que trabaja para determinar la mecánica del choque.

Dos personas murieron en el automóvil

Un auto impactó contra un minibús con 16 nenas y dejó dos muertos (Foto: Gentileza LV16)

Un auto impactó contra un minibús con 16 nenas y dejó dos muertos (Foto: Gentileza LV16)

Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios constataron que un hombre y una mujer mayores de edad, que viajaban en un Fiat Siena, habían fallecido como consecuencia de la violencia del impacto.

Además, una tercera ocupante del vehículo sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

El minibús trasladaba a un equipo femenino de fútbol infantil

En el otro vehículo viajaban 16 nenas de entre 9 y 12 años, integrantes de un equipo femenino de fútbol de las localidades cordobesas de Laboulaye y Serrano, que regresaban luego de disputar un encuentro deportivo en Río Cuarto.

Tras el fuerte impacto, el minibús terminó volcado sobre la banquina con importantes daños en su parte delantera.

Las menores sufrieron golpes, cortes y escoriaciones, en gran parte provocados por el estallido de los vidrios, aunque ninguna corre riesgo de vida.

Todas fueron trasladadas al Hospital de La Carlota, donde recibieron asistencia médica y contención psicológica. Algunas también fueron derivadas al Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, para realizar estudios complementarios.

"La visibilidad era normal", dijeron los bomberos

El jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ibarra, explicó que el accidente ocurrió en un sector donde, pese a tratarse de una zona de curvas, el punto del impacto corresponde a un tramo prácticamente recto.

"Estamos tratando de averiguar qué pasó realmente porque al momento del siniestro la visibilidad era normal", señaló el bombero en declaraciones a La Voz.

También indicó que durante esa franja horaria circulaba una importante cantidad de camiones, debido al intenso movimiento vinculado con la actividad agropecuaria de la región, aunque aclaró que todavía no existe ninguna hipótesis confirmada sobre las causas del choque.

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