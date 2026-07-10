Tragedia: chocó el minibús de un equipo de fútbol femenino infantil y murieron 2 personas

El minibús trasladaba a un equipo femenino de fútbol infantil

En el otro vehículo viajaban 16 nenas de entre 9 y 12 años, integrantes de un equipo femenino de fútbol de las localidades cordobesas de Laboulaye y Serrano, que regresaban luego de disputar un encuentro deportivo en Río Cuarto.

Tras el fuerte impacto, el minibús terminó volcado sobre la banquina con importantes daños en su parte delantera.

Las menores sufrieron golpes, cortes y escoriaciones, en gran parte provocados por el estallido de los vidrios, aunque ninguna corre riesgo de vida.

Todas fueron trasladadas al Hospital de La Carlota, donde recibieron asistencia médica y contención psicológica. Algunas también fueron derivadas al Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, para realizar estudios complementarios.

"La visibilidad era normal", dijeron los bomberos

El jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ibarra, explicó que el accidente ocurrió en un sector donde, pese a tratarse de una zona de curvas, el punto del impacto corresponde a un tramo prácticamente recto.

"Estamos tratando de averiguar qué pasó realmente porque al momento del siniestro la visibilidad era normal", señaló el bombero en declaraciones a La Voz.

También indicó que durante esa franja horaria circulaba una importante cantidad de camiones, debido al intenso movimiento vinculado con la actividad agropecuaria de la región, aunque aclaró que todavía no existe ninguna hipótesis confirmada sobre las causas del choque.