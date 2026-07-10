La íntima foto que compartió la China Suárez en su viaje con Mauro Icardi a Miami

En tanto, hasta el momento no se confirmó si durante su permanencia en Estados Unidos la pareja tiene previsto presenciar el encuentro que disputará la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado por la noche.

Si bien en el último tiempo la China Suárez había optado por un perfil mucho más bajo en sus redes sociales, en esta oportunidad decidió compartir un momento íntimo de su viaje. Desde sus historias de Instagram, publicó una fotografía junto a Mauro Icardi sentados en el avión y acompañó la imagen con una frase romántica: "¿Cómo podés sonreír así?", sumando además un emoji de un corazón en llamas y otro de una carita derritiéndose.

Como era de esperar, la publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar el gesto de la actriz y expresar su apoyo a la pareja con numerosos mensajes, corazones y emojis de fuego, volviendo a ubicarlos nuevamente en el foco de la conversación mediática.

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En tanto, antes de emprender su viaje desde Estados Unidos, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica luego de utilizar sus redes sociales para responder con dureza contra Yanina Latorre. Lejos de poner el foco en su futuro profesional tras su salida del Galatasaray, el delantero decidió avanzar con las pruebas que había anunciado que iba a publicar y encendió nuevamente la disputa mediática. En medio de esa guerra de declaraciones, China Suárez también quedó involucrada.

El conflicto se originó luego de que Yanina Latorre diera detalles sobre una supuesta crisis entre Icardi y la actriz. Tras esa información, el futbolista reaccionó con fuerza y apuntó directamente contra la panelista, a quien acusó de sostener versiones falsas. Además, había adelantado que revelaría información relacionada con presuntas infidelidades de Diego Latorre, esposo de la conductora.

En medio de este escenario, Laura Ubfal aportó nuevos datos durante su participación en Bondi (Bondi Live) y habló sobre el vínculo que habría existido entre China Suárez y Facundo Deambrosi, reconocido corredor de TC. Según explicó la periodista, ambos se habrían conocido durante las grabaciones de En El Barro y allí habría surgido una conexión entre ellos.

"Yanina contó la crisis que tuvieron. A partir de allí nació toda la novela, ella dice que tiene data, que se había ido al otro country, y después Yanina filtró la foto de un corredor de TC. La China se conoció con ese corredor de TC, cuando grabó En El Barro", expresó Laura Ubfal.

Además, la panelista aseguró que la actriz habría tenido una historia con Deambrosi y sumó otro nombre al escándalo al mencionar a Franco Colapinto, luego de que ambos fueran vistos juntos en un video registrado en Madrid.

"Parece que tuvo una historia con China, y después con Colapinto", lanzó Ubfal, mientras la controversia continúa creciendo y promete nuevos episodios entre los protagonistas.

Por su parte, Mauro Icardi también dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales contra Yanina Latorre: "Aruzza, queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima. Fuiste la 'autora', como te describiste, de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven", escribió el futbolista.