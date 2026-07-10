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Horror en La Plata: quiso usurpar una casa y encontró algo desesperante en su interior

Una mujer ingresó a una vivienda que creía abandonada en City Bell con la intención de ocuparla, pero encontró algo estremecedor. La Justicia investiga el caso.

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Horror en La Plata: quiso usurpar una casa y encontró algo desesperante en su interior. (Foto: gentileza El Día)

Horror en La Plata: quiso usurpar una casa y encontró algo desesperante en su interior. (Foto: gentileza El Día)

Un hecho tan insólito como estremecedor conmociona a La Plata. Una mujer que intentó usurpar una vivienda aparentemente abandonada en la localidad de City Bell terminó encontrando el cuerpo sin vida de un jubilado que llevaba varios meses muerto dentro de la propiedad.

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El episodio ocurrió en una casa ubicada en 473 bis y 14 B, donde la mujer decidió ingresar tras creer que el inmueble estaba deshabitado. Sin embargo, apenas recorrió algunos ambientes se encontró con una escena impactante: el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición, junto a una cama y en posición fetal.

Lejos de continuar con su intención inicial, la mujer abandonó la vivienda y se dirigió inmediatamente a la Comisaría Décima de City Bell, donde denunció el hallazgo. A partir de ese momento comenzó una investigación judicial para determinar qué había ocurrido.

Quién era el hombre hallado muerto en la vivienda

Tras preservar la escena, efectivos de la Policía Bonaerense y peritos de la Policía Científica realizaron las primeras tareas de identificación. Gracias a facturas de servicios y documentación encontrada en el domicilio, lograron establecer que la víctima era Jorge Alberto Quintanilla, un jubilado de 76 años que vivía solo en esa propiedad.

Los investigadores también entrevistaron a vecinos de la zona, quienes revelaron un dato inquietante: hacía aproximadamente seis meses que nadie veía al hombre.

Según relataron, Quintanilla llevaba una vida muy solitaria y no tenía familiares cercanos ni un círculo social frecuente, una situación que habría permitido que su fallecimiento pasara inadvertido durante tanto tiempo.

Cómo fue el hallazgo del cadáver

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer forzó la puerta de ingreso creyendo que la vivienda estaba abandonada. Al ingresar encontró el cuerpo en estado de putrefacción avanzada, con exposición ósea, lo que evidenciaba que el fallecimiento se había producido muchos meses atrás.

El deterioro general del inmueble reforzaba la apariencia de abandono: la casa presentaba signos de desidia tanto en su interior como en el exterior.

Paradójicamente, el intento de usurpación terminó permitiendo el descubrimiento del cuerpo, que de otra manera podría haber permanecido oculto durante más tiempo.

El avance de la investigación

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".

Durante la inspección de la vivienda, los peritos no encontraron signos de violencia ni indicios de una participación de terceros. Tampoco se detectaron evidencias de un ingreso forzado previo al protagonizado por la mujer que encontró el cuerpo.

Por ese motivo, la principal hipótesis de los investigadores es que Quintanilla haya fallecido por causas naturales, aunque el resultado de la autopsia será determinante para confirmar esa posibilidad o descartar otras líneas de investigación.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de La Plata, donde será sometido a los estudios forenses correspondientes.

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