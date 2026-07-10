Horror en La Plata: quiso usurpar una casa y encontró algo desesperante en su interior

Los investigadores también entrevistaron a vecinos de la zona, quienes revelaron un dato inquietante: hacía aproximadamente seis meses que nadie veía al hombre.

Según relataron, Quintanilla llevaba una vida muy solitaria y no tenía familiares cercanos ni un círculo social frecuente, una situación que habría permitido que su fallecimiento pasara inadvertido durante tanto tiempo.

Cómo fue el hallazgo del cadáver

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer forzó la puerta de ingreso creyendo que la vivienda estaba abandonada. Al ingresar encontró el cuerpo en estado de putrefacción avanzada, con exposición ósea, lo que evidenciaba que el fallecimiento se había producido muchos meses atrás.

El deterioro general del inmueble reforzaba la apariencia de abandono: la casa presentaba signos de desidia tanto en su interior como en el exterior.

Paradójicamente, el intento de usurpación terminó permitiendo el descubrimiento del cuerpo, que de otra manera podría haber permanecido oculto durante más tiempo.

El avance de la investigación

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".

Durante la inspección de la vivienda, los peritos no encontraron signos de violencia ni indicios de una participación de terceros. Tampoco se detectaron evidencias de un ingreso forzado previo al protagonizado por la mujer que encontró el cuerpo.

Por ese motivo, la principal hipótesis de los investigadores es que Quintanilla haya fallecido por causas naturales, aunque el resultado de la autopsia será determinante para confirmar esa posibilidad o descartar otras líneas de investigación.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de La Plata, donde será sometido a los estudios forenses correspondientes.