Salió a bailar con sus amigos y lo enterraron como ofrenda a la Pachamama

"Lo último que recuerdo es que estaba bailando, me ha invitado una caja y me ha invitado un vaso y no me recuerdo nada. Pensé que estaba durmiendo en mi casa. Me he levantado, quería orinar, ya había estado pues en el ataúd. No podía moverme. Luego he roto la ventana. Lo he roto el ataúd harto. Y tierra más había encima del ataúd", relató la víctima.

Al joven lo ayudó un taxista, quien lo llevó hasta la ciudad de El Alto para denunciar que fue víctima de intento de asesinato, pero la policía desestimó su denuncia. Aparentemente, fue entregado como una ofrenda al "sullu".

Agosto es el mes de las ofrendas a la madre tierra o Pachamama para agradecer todo lo recibido y augurar parabienes en la salud, cosecha, economía y negocios. Según los mitos aymaras, la Pachamama exige de ofrenda a una persona para que una construcción sea duradera y no sufra desperfectos o un derrumbe.