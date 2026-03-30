En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Israel
Teherán
MEDIO ORIENTE

Israel redobla su ofensiva sobre Irán: atacó más de 170 blancos en un día y volvió a bombardear Teherán

Nuevos bombardeos en Teherán y represalias con bombas de racimo intensifican el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, mientras el precio del petróleo se dispara y crecen los temores de recesión global.

Israel redobla su ofensiva sobre Irán: atacó más de 170 blancos en un día y volvió a bombardear Teherán

Israel profundizó su ofensiva militar sobre Irán y aseguró que en las últimas 24 horas atacó más de 170 objetivos vinculados al régimen iraní, en el marco de una nueva etapa de bombardeos orientada a golpear infraestructura estratégica y centros de producción de armamento.

Leé también Israel impidió la Misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro y disparó una polémica internacional
El patriaca de Jerusalén no pudo celebrar la misa del Domingo de Ramos porque Israel se lo impidió. (Foto: A24.com)

De acuerdo con un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel, la operación incluyó el uso de unas 400 municiones y fue ejecutada por la Fuerza Aérea con apoyo de inteligencia militar. En ese contexto, se concretó una nueva oleada de ataques sobre distintos puntos de Teherán, con foco en instalaciones asociadas al desarrollo y fabricación de sistemas militares.

Entre los blancos alcanzados, Israel mencionó un centro clave para la producción de componentes destinados a distintos tipos de armamento, fábricas vinculadas a motores de vehículos aéreos no tripulados —como drones— y un complejo industrial en el que, según afirmó, se desarrollaban piezas y tecnologías de uso militar, además de tareas de investigación y desarrollo.

La ofensiva también se extendió al oeste iraní, donde fueron alcanzadas varias sedes de mando ligadas a fuerzas alineadas con el régimen. Según detalló el Ejército israelí, entre los objetivos atacados figuran el cuartel central de la milicia Basij en Dehgolan y una estación policial de las fuerzas de seguridad interna en Sanandaj.

Desde Israel señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia de desgaste sostenido sobre la capacidad militar iraní, especialmente en lo referido a la producción de armas y a la coordinación operativa de sus fuerzas. El avance militar se da en medio de una escalada regional cada vez más tensa, marcada por ataques cruzados entre ambos países y la participación de actores aliados en distintos frentes.

Mientras tanto, Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia militar en Oriente Medio, superando los 50.000 efectivos desplegados actualmente.

En los últimos días, han arribado unos 2.000 paracaidistas de la 82ª Unidad Aérea y se espera la llegada inminente de otros 2.500 marines desde Okinawa, pertenecientes a la Unidad Expedicionaria Número 31.

Se estima que para la próxima semana el número total de tropas podría alcanzar los 55.000 soldados.

Embed - AHORA: BOMBARDEOS SOBRE TEHERÁN Y UN CONFLICTO LEJOS DE UN ACUERDO

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Israel Teherán Irán
Notas relacionadas
Un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano mató a tres periodistas
EE.UU. planea enviar 10.000 soldados adicionales e insiste con una flota para liberar el estrecho de Ormuz
Israel eliminó a otro alto jefe militar de la Guardia Revolucionaria de Irán, figura clave de la guerra

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar