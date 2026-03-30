Israel redobla su ofensiva sobre Irán: atacó más de 170 blancos en un día y volvió a bombardear Teherán

Desde Israel señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia de desgaste sostenido sobre la capacidad militar iraní, especialmente en lo referido a la producción de armas y a la coordinación operativa de sus fuerzas. El avance militar se da en medio de una escalada regional cada vez más tensa, marcada por ataques cruzados entre ambos países y la participación de actores aliados en distintos frentes.

Mientras tanto, Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia militar en Oriente Medio, superando los 50.000 efectivos desplegados actualmente.

En los últimos días, han arribado unos 2.000 paracaidistas de la 82ª Unidad Aérea y se espera la llegada inminente de otros 2.500 marines desde Okinawa, pertenecientes a la Unidad Expedicionaria Número 31.

Se estima que para la próxima semana el número total de tropas podría alcanzar los 55.000 soldados.