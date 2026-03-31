Así fue el explosivo ingreso de Tamara Paganini a Gran Hermano tras 25 años: "Hola hijos de p..."
Tamara Paganini reingresó a Gran Hermano tras 25 años, revolucionó la casa con su fuerte personalidad y lanzó una frase que ya genera polémica entre los participantes.
31 mar 2026, 00:22
Así fue el explosivo ingreso de Tamara Paganini a Gran Hermano tras 25 años: "Hola hijos de p..."
El regreso de Tamara Paganini aGran Hermano (Telefe) fue, sin dudas, uno de los momentos más impactantes de la temporada. A 25 años de su primera participación, la mediática volvió a cruzar la puerta de la casa más famosa del país y lo hizo fiel a su estilo: con una entrada explosiva, cargada de emoción y también de polémica.
Todo comenzó en el estudio, donde Santiago del Moro la presentó destacando el peso simbólico de su regreso. En ese contexto, el conductor le dedicó unas palabras que marcaron el clima del momento: "Entrás a la casa, sabés de qué se trata, se que va por todo. Es tu gran revancha no en el juego, sino en la vida".
Minutos después, y tras un video que anticipaba su ingreso, Paganini apareció en el jardín de la casa mientras sonaba Amor Narcótico. La reacción de los participantes fue inmediata: sorpresa, emoción y una catarata de abrazos para recibir a una figura histórica del reality. Muchos de ellos no ocultaron lo que significaba compartir la convivencia con alguien que fue protagonista de una de las ediciones más recordadas.
Pero fiel a su personalidad frontal, Tamara no tardó en dejar su sello. Apenas pisó la casa, lanzó una frase que marcó territorio y encendió el juego: "La casa es mía, todos los demás son ocupas. Voy por la revancha". Incluso, en su ingreso, sorprendió con un grito que rápidamente se volvió viral: “Hola hijos de p…”, dejando en claro que no iba a pasar desapercibida.
Ya instalada, la ex participante recorrió los distintos espacios junto a Sol Abraham y Danelik, quienes le oficiaron de guías. Más tarde, definió su lugar para dormir: eligió el cuarto de los hombres, donde se ubicó junto a Eduardo, protagonizando además uno de los momentos más emotivos de la noche.
El reencuentro entre ambos fue especialmente significativo. Se fundieron en un abrazo largo y sincero que dejó al descubierto la conexión que mantienen desde aquella edición original. Ese instante terminó de sellar un regreso cargado de historia, nostalgia y expectativa.
Con su ingreso, Tamara Paganini no solo revolucionó la casa, sino que también elevó la tensión del juego. Su fuerte personalidad y sus declaraciones anticipan una convivencia intensa que, sin dudas, dará que hablar en los próximos días.
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¿Por qué le dicen “India” a Tamara Paganini y cuál es la historia detrás de ese apodo?
El apodo con el que muchos identifican a Tamara Paganini no surgió por estrategia televisiva ni por el cariño de sus seguidores. Su origen es mucho más personal y se remonta al momento mismo de su nacimiento, atravesado por una decisión familiar que no pudo concretarse.
Según contó la propia mediática en una entrevista con La Nación en 2021, su padre había elegido llamarla India. Sin embargo, las normas del Registro Civil de aquel entonces no lo permitieron, por lo que finalmente fue inscripta como Tamara. A pesar de eso, el apodo sobrevivió con el paso del tiempo y terminó convirtiéndose en una parte clave de su identidad.
"India me llaman desde los 18 años. Mi papá quiso anotarme así, pero no lo dejaron", reveló Paganini, dejando en claro que el sobrenombre no fue una invención mediática sino una especie de nombre pendiente.
Con los años, la exposición que le dio la televisión tras su paso por Gran Hermano tuvo un impacto profundo en su vida personal. La intensidad del reconocimiento público y el asedio mediático derivaron en un fuerte rechazo hacia su nombre legal, asociado a una etapa muy difícil.
"Al nombre Tamara llegué a odiarlo, lo escuchaba todo el tiempo, soñaba con voces que lo repetían. Si me decían Tamara por la calle no me daba vuelta, si me decían India, sí, era amigo", relató crudamente Paganini para describir el nivel de angustia que atravesó. Y fue aún más contundente: "La odiaba a Tamara, arruinó mi vida".
Con el paso del tiempo y tras más de una década de terapia, la ex participante logró reconstruirse emocionalmente y reconciliarse con su historia. Hoy, desde otro lugar, puede mirar su pasado con mayor calma y aceptación.
"Ahora me reconcilié con ella, vuelvo a ser Tamara Paganini recauchutada", aseguró, reflejando una nueva etapa en su vida. Así, con sus heridas más sanadas y su emblemático apodo intacto, “La India” se prepara para volver a escena con una identidad resignificada.