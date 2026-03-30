Duro golpe en Gran Hermano: eliminaron a un participante clave y la casa quedó en shock

Luego fue el turno de Yanina Zilli, que celebró con entusiasmo: "¡Me quedo, me quedó! ¡Me tienen que aguantar! Gracias a mi público, los amo".

Finalmente, llegó el momento más tenso de la noche. Santiago del Moro anunció que Franco Poggio debía abandonar la casa, tras ser el participante más votado por el público.

Antes de irse, el joven dejó unas sentidas palabras: "Conocí hermosas personas, son todos muy capaces... Esto es un juego, vamos todos para adelante, no decaigan. Me llevo una experiencia muy linda, muchas gracias a Gran Hermano por la oportunidad. Fue un desafío, la verdad que fue un desafío. Que gane el mejor". Y agregó, visiblemente emocionado: "Me despido con mucha felicidad".

En contrapartida, Brian Sarmiento celebró su continuidad con pura adrenalina: "¡Vamos! Mano a mano con el que sea. ¡Acá me quedo!", gritó, confiado en su juego.

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Quiénes siguen en competencia tras una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada

Tras la eliminación de Franco Poggio, quedan 22 participantes en competencia: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina "Titi" Tcherkaski, Yisela "Yipio" Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Lola Tomaszeusky, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández y La Maciel.

Por su parte, ya abandonaron el juego Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carlota Bigliani, Nicolás "Nick" Sícaro y Kennys Palacios. Además, Carmiña Masi fue expulsada por sus comentarios racistas, mientras que Jenny Mavinga decidió dejar la casa por voluntad propia.



Con este nuevo escenario, la casa entra en una etapa decisiva donde cada movimiento puede cambiar el rumbo del juego. Las alianzas empiezan a tambalear, las estrategias se vuelven más agresivas y cualquier error puede costar caro. Con el ingreso de nuevas figuras y el nivel de tensión en alza, todo indica que Gran Hermano Generación Dorada se encamina hacia semanas cada vez más impredecibles.