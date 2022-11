El descargo de César, el vecino golpeado por "loco del piso 13º" en San Cristóbal

"Hace dos años fajó al encargado. En comparación, a mí no me pasó nada. Vos no sabés cómo le dejó la cara", comentó en diálogo con Equipo de Noticias por la señal de A24.

Sobre lo sucedido, César hizo hincapié en la intervención del portero. "Víctor arriesgó la vida prácticamente. Si no se metía él, me clavaba (con el destornillador) y estaba en Chacarita (cementerio)".

"En cada detención que le quisieron hacer (desde 2020 cuando comenzaron los inconvenientes) decía que lo perseguíamos nosotros. Como hace 20 años que no paga las expensas, decía que hablábamos de él"

"Acá falla la fiscalía. Hay 30 denuncias como mínimo. No sé como puede zafar siempre. Estamos cansados"