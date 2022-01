San Pedro: así un vecino héroe salvó a una mujer de un robo.

Pese a sus 75 años, no dudó a ayudarla a repeler al delincuente y se le enfrentó al joven de 22 años, también, logró persuadirlo a que vuelva.

Eduardo, el vecino héroe, en diálogo con el conductor Eduardo Battaglia, contó que reaccionó “por instinto” y “lo haría cualquier persona de mi edad”. También, explicó: “Salí, la vi tirada en el piso y atiné a pegarle una trompada. Es más, lo hice con la mano abierta para no lastimarle la cara".

“La víctima pudo ser mi señora, que había salido un ratito antes a hacer unas compras. Imagínate, una mujer de 75 años, la tiran a la calle así, le rompen la cadera. Hace tres años le pusieron una prótesis. Es un desastre”.

Respecto a si analiza que el accionar pudo conllevar un peligro para su persona, resaltó que “fue el instinto. No sabes cómo vas a reaccionar en ese momento. La gente de mi edad se mete igual. Pero la de ahora no se mete. No hay solidaridad. A veces ves cómo se agarran a golpes de puños por una mala maniobra de tránsito. La gente está muy exaltada”.

Cabe aclarar que la fiscalía actuó de oficio al viralizarse las imágenes del robo y en las últimas horas, el joven motochorro fue detenido en Tigre. Pero fue apresado por otra causa.