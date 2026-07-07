Se conocieron los estremecedores detalles del crimen de Daiana Arber

La Fiscalía sostuvo que los elementos incorporados al expediente permiten establecer, de manera preliminar, que la secuencia inicial del crimen transcurrió completamente dentro de la vivienda. Allí, los peritos habrían encontrado indicios que respaldan la hipótesis de que el homicidio ocurrió en ese inmueble y que posteriormente se desplegó una maniobra destinada a eliminar rastros y dificultar el hallazgo del cuerpo.

Uno de los aspectos que mayor impacto generó durante la audiencia fue la explicación sobre lo que habría sucedido después del asesinato. Según expuso la representante del Ministerio Público Fiscal, durante la madrugada siguiente al crimen, el acusado habría contado con la ayuda de otra persona cuya identidad todavía no pudo ser determinada.

Para los investigadores, ambos habrían retirado el cadáver de la vivienda y lo trasladaron hasta un basural ubicado en el barrio Villa del Parque, donde finalmente fue abandonado dentro de una bolsa. Esa circunstancia constituye uno de los ejes centrales de la investigación, ya que los fiscales consideran que el traslado del cuerpo formó parte de una estrategia para intentar ocultar el homicidio y retrasar el avance de la causa.

En la audiencia también se remarcó que el abandono del cuerpo representó un acto de extrema violencia y desprecio hacia la víctima, situación que fue incorporada a la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía. Los investigadores sostienen que la maniobra buscó dificultar tanto la identificación de la escena del crimen como el esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió el asesinato.

Aunque la acusación ya apunta contra Heredia como principal responsable, los pesquisas mantienen abierta la búsqueda de la persona que presuntamente colaboró durante el traslado del cadáver. Hasta el momento no trascendió su identidad, pero la investigación continúa con distintas medidas para intentar determinar quién habría participado de esa etapa posterior al homicidio.

La audiencia de imputación no solo estuvo centrada en el cargo de femicidio, sino que además incorporó otro delito derivado de un procedimiento policial realizado durante la investigación.

Durante un allanamiento efectuado en la vivienda del acusado, los efectivos secuestraron una granada de mano perteneciente a las fuerzas de seguridad, elemento cuya tenencia no pudo ser justificada. Ese hallazgo derivó en una segunda imputación por tenencia de material explosivo, ampliando así el expediente judicial que ahora enfrenta el sospechoso.

La presencia de ese artefacto explosivo sorprendió incluso a los investigadores, ya que inicialmente el operativo tenía como objetivo recolectar pruebas relacionadas exclusivamente con el homicidio de Daiana Arber. Sin embargo, el hallazgo quedó debidamente documentado e incorporado a la causa penal.

Finalizada la audiencia de imputación, la fiscal solicitó que el acusado permanezca privado de su libertad mientras continúa la investigación. Según argumentó, existen riesgos procesales que justifican la aplicación de la prisión preventiva, entre ellos la posibilidad de entorpecer la investigación o intentar influir sobre eventuales testigos.

Será ahora el juez interviniente quien deba resolver si hace lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. La audiencia destinada a definir esa medida cautelar fue programada para este miércoles, oportunidad en la que también podrán exponer sus argumentos tanto la Fiscalía como la defensa del imputado.

En caso de que la prisión preventiva sea concedida, Heredia continuará detenido mientras avanzan las distintas diligencias investigativas, entre ellas nuevas pericias, declaraciones testimoniales y el análisis de las pruebas recolectadas hasta el momento.

Mientras tanto, el entorno de Daiana Arber continúa atravesando momentos de profundo dolor. La mujer tenía 32 años, era madre de cuatro hijos y, según relataron sus familiares, atravesaba una situación compleja antes de su muerte.

Su hermana expresó públicamente el pedido de justicia antes de la audiencia judicial y recordó que la familia había intentado convencerla de regresar a Nelson, localidad santafesina de donde era oriunda, con la intención de que pudiera alejarse del contexto que atravesaba en la capital provincial.

Esas declaraciones reflejaron la angustia que atraviesa el entorno de la víctima, que desde el primer momento colaboró con la investigación y siguió de cerca cada una de las actuaciones judiciales.

El femicidio de Daiana Arber volvió a poner en el centro del debate la problemática de la violencia de género, una realidad que continúa generando preocupación en todo el país. Organizaciones sociales remarcan que cada nuevo caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, asistencia y protección para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

En paralelo al avance judicial, los investigadores continúan reuniendo pruebas para consolidar la acusación. Entre las medidas pendientes figuran distintos informes periciales, análisis balísticos y el estudio de otros elementos secuestrados durante los procedimientos realizados en el marco de la causa.

Tampoco se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones si se logra identificar a la persona que, según la hipótesis fiscal, colaboró en el traslado del cuerpo hacia el basural. Esa línea investigativa permanece abierta y constituye uno de los principales objetivos de los fiscales.

El expediente todavía se encuentra en una etapa inicial, por lo que la reconstrucción presentada durante la audiencia corresponde a la hipótesis sostenida por la Fiscalía con base en las evidencias reunidas hasta ahora. Será el desarrollo del proceso judicial el que permita determinar con precisión las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

Por el momento, la prioridad de los investigadores consiste en completar la recolección de pruebas, preservar la cadena de custodia de los elementos secuestrados y profundizar el análisis de los indicios obtenidos tanto en la vivienda donde presuntamente ocurrió el crimen como en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

El caso continúa generando un fuerte impacto en Santa Fe, donde vecinos, allegados y organizaciones sociales siguen reclamando que el femicidio no quede impune. Cada avance judicial es seguido con atención por la comunidad, que espera respuestas sobre un crimen cuya violencia conmovió a toda la provincia.

La resolución sobre la prisión preventiva marcará uno de los próximos pasos relevantes del expediente, aunque la investigación todavía tiene un largo camino por recorrer. Mientras tanto, el recuerdo de Daiana Arber permanece presente entre quienes la conocieron, especialmente por sus cuatro hijos, cuyo futuro quedó atravesado por una tragedia que volvió a exponer la gravedad de la violencia contra las mujeres y la importancia de que la Justicia logre esclarecer completamente lo ocurrido y determine las responsabilidades correspondientes.