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Video: un auto ardió en llamas en pleno Palermo, frente al Planetario

El vehículo se incendió en las inmediaciones del Planetario, sobre la Avenida Figueroa Alcorta. Las imágenes captadas por un dron muestran el auto envuelto en llamas mientras aún no había presencia de policías ni bomberos en el lugar.

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Video: así fue como un auto ardió en llamas frente al Planetario de Palermo

Video: así fue como un auto ardió en llamas frente al Planetario de Palermo
Video: así fue como un auto ardió en llamas frente al Planetario de Palermo

Video: así fue como un auto ardió en llamas frente al Planetario de Palermo

Momentos de tensión se vivieron este martes por la mañana en las inmediaciones del Planetario Galileo Galilei, en el barrio porteño de Palermo, cuando un vehículo comenzó a incendiarse por causas que todavía no fueron determinadas.

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Las impactantes imágenes, registradas por un dron de televisión, muestran al automóvil envuelto en llamas sobre la Avenida Figueroa Alcorta. En los primeros instantes del incidente no se observaba la presencia de personal policial ni de bomberos, mientras algunos automovilistas continuaban circulando por la zona y un testigo filmaba la escena con su teléfono celular.

El auto quedó totalmente calcinado

Cuando arribaron los bomberos, el vehículo ya había sido prácticamente consumido por las llamas. Los rescatistas desplegaron una línea de agua para extinguir los focos que permanecían activos, especialmente en la parte trasera del automóvil.

Durante las tareas de extinción se registraron pequeñas explosiones, producto de la combustión de distintos componentes del vehículo, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad alrededor de la escena.

Las imágenes mostraban una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad, mientras el vehículo terminaba completamente calcinado.

El conductor apareció minutos después

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante los primeros minutos fue la ausencia del conductor. Inicialmente no se observaba ninguna persona junto al vehículo, lo que generó incertidumbre sobre si había logrado salir a tiempo.

Sin embargo, instantes después se confirmó que el propietario del auto estaba ileso. Fue visto hablando por teléfono mientras esperaba junto al lugar del incendio y comentó que toda la documentación del vehículo había quedado en el interior.

Afortunadamente, no hubo personas heridas y el episodio solo provocó daños materiales.

Tránsito colapsado en una zona clave

El incendio obligó a interrumpir parcialmente la circulación sobre Avenida Sarmiento, una arteria clave para quienes llegan desde la avenida Lugones.

La Policía de la Ciudad implementó desvíos mientras los bomberos trabajaban para controlar el fuego, generando importantes demoras en los accesos hacia la zona de avenida del Libertador y el Monumento de los Españoles.

Con el incendio ya extinguido, las autoridades comenzaron las tareas para retirar el vehículo y normalizar el tránsito, mientras se investigan las causas que originaron el fuego. Por el momento, no trascendió si el incendio se produjo por una falla mecánica o eléctrica.

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