Video: un auto ardió en llamas en pleno Palermo, frente al Planetario

Las imágenes mostraban una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad, mientras el vehículo terminaba completamente calcinado.

El conductor apareció minutos después

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante los primeros minutos fue la ausencia del conductor. Inicialmente no se observaba ninguna persona junto al vehículo, lo que generó incertidumbre sobre si había logrado salir a tiempo.

Sin embargo, instantes después se confirmó que el propietario del auto estaba ileso. Fue visto hablando por teléfono mientras esperaba junto al lugar del incendio y comentó que toda la documentación del vehículo había quedado en el interior.

Afortunadamente, no hubo personas heridas y el episodio solo provocó daños materiales.

Tránsito colapsado en una zona clave

El incendio obligó a interrumpir parcialmente la circulación sobre Avenida Sarmiento, una arteria clave para quienes llegan desde la avenida Lugones.

La Policía de la Ciudad implementó desvíos mientras los bomberos trabajaban para controlar el fuego, generando importantes demoras en los accesos hacia la zona de avenida del Libertador y el Monumento de los Españoles.

Con el incendio ya extinguido, las autoridades comenzaron las tareas para retirar el vehículo y normalizar el tránsito, mientras se investigan las causas que originaron el fuego. Por el momento, no trascendió si el incendio se produjo por una falla mecánica o eléctrica.