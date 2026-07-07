El picante análisis de las esposas de la Selección Argentina tras el gesto de Messi a Sofi Martínez: "Celosas y ellos son..."

Y agregó sobre su opinión del tema: "Lo charlábamos en casa: cualquier pregunta que hace un colega hombre es igual a la que hace una mujer y sin embargo entras a X y la están matando a la chica. Para mí lamentablemente sigue pesando el tema del género".

La comparación de las miradas a las mujeres y hombres en el periodismo

"A la mujer se le exige siempre algo más como el tema estético que de a poco se van rompiendo esos parámetros pero es innegable y no tienen la culpa ellas (las periodistas) que además son hermosas y capaces de entretener", fundamentó Julieta Argenta en la nota.

"Se nos exige como todos los casilleros en cambio los hombres no nos vamos a meter con la estética de los tipos, no se les exige tanto", continuó firme.

Y consultada sobre las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina dio su punto de vista: “Que son celosas, son celosas. Pero no creo que específicamente de Sofi (Martínez). Como que ya están muy arriba ellas pero obviamente que cuidan los suyo y también los futbolistas son de terror chicos. Yo estuve muchos años y no sobrevivís ahí, algún mensaje siempre cae...”, concluyó.