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El picante análisis de las esposas de la Selección Argentina tras el gesto de Messi a Sofi Martínez: "Celosas y ellos son..."

La periodista Julieta Argenta analizó el gesto de Messi con Sofía Martínez en el Mundial 2026 y se metió en la polémica instalada con las mujeres de los futbolistas.

7 jul 2026, 12:35
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Tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Cabo Verde en el Mundial 2026, Messi tuvo un gesto especial con Sofía Martínez para desactivar los rumores que se instalaron de un supuesto enojo de las mujeres de los jugadores en particular con ella.

“Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, le dijo el capitán de la Argentina a la periodista para llevarle tranquilidad y neutralizar cualquier tipo de especulación infundada con respecto a ese tema.

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(Foto: Reuters.)

Lo cierto es que en el programa Desayuno Americano (América Tv) se dio el debate sobre el periodismo y las comparaciones que se instalan entre las mujeres y los hombres, donde Julieta Argenta dio su visión del tema.

"Hay prejuicios para las periodistas deportivas mujeres. El ejemplo es lo que pasó con Messi en estos últimos días, obviamente que sí", comenzó.

Y agregó sobre su opinión del tema: "Lo charlábamos en casa: cualquier pregunta que hace un colega hombre es igual a la que hace una mujer y sin embargo entras a X y la están matando a la chica. Para mí lamentablemente sigue pesando el tema del género".

La comparación de las miradas a las mujeres y hombres en el periodismo

"A la mujer se le exige siempre algo más como el tema estético que de a poco se van rompiendo esos parámetros pero es innegable y no tienen la culpa ellas (las periodistas) que además son hermosas y capaces de entretener", fundamentó Julieta Argenta en la nota.

"Se nos exige como todos los casilleros en cambio los hombres no nos vamos a meter con la estética de los tipos, no se les exige tanto", continuó firme.

Y consultada sobre las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina dio su punto de vista: “Que son celosas, son celosas. Pero no creo que específicamente de Sofi (Martínez). Como que ya están muy arriba ellas pero obviamente que cuidan los suyo y también los futbolistas son de terror chicos. Yo estuve muchos años y no sobrevivís ahí, algún mensaje siempre cae...”, concluyó.

     

 

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