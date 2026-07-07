El Gobierno confirmó que Adorni mantiene custodia oficial a pesar de que ya no es funcionario

Según Ravier, Néstor y Cristina Kirchner combinaron ambos problemas, mientras que Alberto Fernández volvió a repetir esa fórmula. Sólo rescató, en parte, el esfuerzo de Mauricio Macri por equilibrar las cuentas. "El gradualismo para aplicar un ajuste terminó siendo un problema y eso fue lo que falló en su gobierno", afirmó el vocero.

Ravier sostuvo que, con el actual plan económico, los intereses de la deuda se pagan con el superávit fiscal. "Solo hacemos 'rollover' del capital de la deuda". Y agregó: "Es falso y están desinformando quienes dicen que estamos aumentando el endeudamiento".

Además, aseguró que -a diferencia de los gobiernos anteriores- el de Javier Milei no solo no incrementa la deuda, sino que la reduce.

El vocero también señaló que toda medida que implique un mayor gasto público deberá contar con una contrapartida que genere más recursos, porque mantener el déficit fiscal en cero "es innegociable".

El valor de ser un país sujeto de crédito internacional

Ravier remarcó que "ser un país con grado de inversión ('investment grade') no es una abstracción financiera, sino que impulsa la inversión y el empleo de calidad". En ese sentido, destacó lo expresado por el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la necesidad de "motorizar el mercado de capitales interno".

También sostuvo que el Gobierno espera que el Congreso apruebe el "Super RIGI", que, de convertirse en ley, podría representar inversiones por miles de millones de dólares. Como ejemplo, mencionó el primer reactor nuclear desarrollado íntegramente con capital privado. Será el cuarto que se construya en el país, pero el primero financiado exclusivamente por inversores privados, un hecho inédito en la historia argentina.

Se trata de un reactor modular de pequeña escala, diseñado para generar energía con los más altos estándares de seguridad. Además, anticipó cambios en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con una reorientación de sus objetivos. "Había una excelente capacitación, pero orientada a proyectos alejados de la viabilidad", explicó.

Nueva etapa: la importancia de la salud

Ravier afirmó que la salud será otro de los sectores clave para el desarrollo de la economía. La definió como un ecosistema que abarca la inteligencia artificial, la industria farmacéutica, la biotecnología y el sistema sanitario en general.

Adelantó que existen acuerdos entre empresas para exportar terapias biológicas a distintos países por un valor de US$250 millones. Además, anunció nuevas inversiones en la industria farmacéutica, entre ellas la instalación de una planta para fabricar vacunas de ARN mensajero, consideradas entre las más avanzadas del mundo.

Consultado por la diferencia entre los aumentos de las tarifas y la evolución de los salarios, Ravier respondió que el objetivo es que las empresas reciban ingresos acordes con el costo real de producir la energía, ya que, según afirmó, los gobiernos anteriores "pisaron las tarifas" (sin hacer referencia a la política aplicada durante la gestión de Mauricio Macri).

"Estamos preocupados por los más humildes y por que puedan mantener los subsidios en el área de energía -gas, luz y agua-", aseguró.

Cuando le preguntaron por las mejoras para el ciudadano común, respondió: "La mejora se ve". Explicó que el consumo agregado se encuentra en niveles récord, lo que, según dijo, demuestra que "este es el camino".

"Estamos cambiando la Argentina día a día y no hay casta en este gobierno", afirmó en otra de las respuestas. También se refirió a un cambio en la matriz económica del país: "Volver al mundo y recibir productos importados implica un desafío, pero claramente moderniza la economía argentina".

Al finalizar la conferencia, concluyó: "Pensamos que, para ayudar a la gente, lo mejor que podemos hacer como Gobierno es tener una moneda sana y una economía libre".