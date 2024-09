Se conoció cómo fueron los últimos minutos de vida de Thiago: jugaba a las escondidas y lo apuñalaron

Un video proporcionado por un vecino muestra a Thiago y sus amigos sentados en un bolsón de arena antes de correr hacia la esquina, donde ocurrieron los hechos.

Embed

Según el relato de Mercedes a A24, fue en ese momento que su hijo fue atacado y herido de gravedad. En medio del pánico, Thiago corrió hacia su casa buscando ayuda, ya que estaba como ahogado. Su familia lo asistió de inmediato y lo trasladaron al hospital, pero lamentablemente falleció el sábado 14 por la noche.

En su declaración, Mercedes desmintió los rumores que circulan sobre su hijo que portaba cuchillos. Según dijo, tenía un cuchillo chiquito con el que hacía manualidades, y subrayó que era un niño inocente, amante de los juegos y los perros del vecino. Por último, reveló que en el video se ve a una persona que sale del lugar minutos antes del ataque.

Un nene de 13 años fue apuñalado en Grand Bourg mientras jugaba

Thiago Díaz tenía 13 años. Un día volvió a su casa de la escuela y se juntó a jugar en la vereda con sus amigos, como siempre hacía. Minutos después, lo mataron con una puñalada y ahora su familia pide testigos para poder atrapar al asesino.

El 13 de septiembre, en la localidad de Grand Bourg, del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, sobre la calle Esteban Gómez, casi esquina Paso de los Andes, Thiago Díaz fue asesinado bajo circunstancias que todavía se encuentran en investigación.

thiago-diaz-tenia-13-anos-foto-gentileza-celeste-diaz.avif

Los últimos minutos de Thiago Diaz antes del asesinato

Thiago había llegado de la escuela secundaria N°23, dejó la mochila en su casa y se fue a jugar a la vereda con sus amigos del barrio, como era habitual.

Según fuentes judiciales, la adolescente que lo acompañaba declaró que, en un momento, Thiago le dijo: “Ahora vengo” y se dirigió hacia su casa. Fue al llegar al portón que cayó desplomado. La joven afirmó que no observó a nadie más en el lugar.

Después de ser agredido, Thiago llegó como pudo a la puerta de su casa y se desmayó. Su familia lo llevó de urgencia al hospital Tauma de Pablo Nogues, donde murió al día siguiente.

los-vecinos-realizaron-una-marcha-en-pedido-de-justicia-por-el-crimen-de-thiago-foto-gentileza-celeste-diaz.avif

Qué se sabe y cómo avanza la investigación

La autopsia reveló que la causa de muerte fue un shock hipovolémico a consecuencia de una grave herida en el abdomen. La investigación está a cargo de la UFI N°23 descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la dirección del fiscal Daniel Moccia.

Los vecinos no vieron nada y solo una cámara de seguridad logró captar desde lejos el momento en que jugaba, aunque no se ve el ataque. Los chicos que estaban con él no llegaron a ver qué fue lo que pasó.