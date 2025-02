Se conoció la peor noticia sobre Ainara Buschiazzo de 20 años y el dolor se apoderó de su familia: "No merecías..."

Una de sus amigas escribió un emotivo mensaje que refleja el desconcierto y la tristeza que sienten quienes la conocieron:

"¿Qué carajos fue lo que pasó? ¿En qué momento se fue todo a la mierda y no me di cuenta? ¿En qué momento decidiste dejarme tan sola si nos faltaba tanto por compartir?"

"Ainara, siempre vas a ser el amor de mi vida, y te voy a recordar cada minuto en el que exista."

Ainara era una persona llena de sueños y proyectos. Su vocación por la enfermería la llevó a ingresar en 2023 a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, donde cursaba con entusiasmo su carrera.

Además de sus estudios, Ainara tenía un espíritu emprendedor que la llevó a iniciar su propio negocio de manicuría hace dos años. Sus clientes la recordarán por su dedicación y talento, mientras que sus amigos la extrañarán por su calidez y sinceridad.

"Todavía no le encuentro ningún sentido ni explicación a lo que pasó. Todo el tiempo pasa por mi cabeza cómo no pude verlo, cómo no pude cambiarlo. Odio cada minuto en el que tomaste esta decisión y no saberlo. Siempre vas a ser mi mejor amiga, Aini, la persona más dulce y sincera que existe. No merecías esto y no va a existir minuto en el que no te extrañe."

La tristeza de quienes la conocieron refleja el vacío que deja su partida. Ainara no solo era una excelente estudiante y emprendedora, sino también una persona querida por todos, con una energía contagiosa y una sonrisa inolvidable.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, demostrando el impacto que tuvo Ainara en su comunidad. Sus compañeros de estudio y amigos aún no pueden creer lo sucedido.

"¿Ahora quién va a ser mi compañera de mates? ¿Ahora con quién voy a pasar todos los días de mi vida? ¿Ahora con quién voy a estudiar?", escribió otra amiga, reflejando el profundo dolor por la ausencia de Ainara.

Su historia, llena de sueños y proyectos, quedará en el recuerdo de quienes la conocieron. La comunidad de Berisso se une en el dolor y en la despedida de una joven cuya luz se apagó demasiado pronto.