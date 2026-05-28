Se estrenó "Muévelo", la nueva apuesta de Gaston Locampo

“La vida es una fiesta, por eso hay que festejar” resumen el espíritu central de la canción y el mensaje emocional detrás del lanzamiento. A nivel sonoro, el single mezcla elementos del pop latino contemporáneo con instrumentación orgánica y una estética cálida y cinematográfica, combinando melodías frescas con una producción moderna y envolvente.

La canción fue compuesta por Gastón Lo Cascio Ocampo junto a Mariano Di Gioia (“Keiny”), Franco Andrés Galfre (“Franke”) y Homero Gallardo. La producción, mezcla y mastering

estuvieron a cargo de Franke. El tema también cuenta con guitarras de Homero Gallardo, músico y productor nominado al Latin Grammy, y arreglos de violín interpretados por el artista chileno Charly Soul.

El universo visual de “Muévelo” acompaña la misma identidad emocional de la canción, desarrollando una estética inspirada en playas, viajes, atardeceres, amistad, romance y momentos espontáneos compartidos. El videoclip oficial, actualmente en producción, fue filmado en distintas locaciones de Estados Unidos y será lanzado pocos días después del estreno del single en plataformas digitales, como parte de la estrategia de lanzamiento del proyecto.

Con este lanzamiento, Gaston Locampo da un paso más en la consolidación de su voz como cantante y compositor dentro de la música latina contemporánea.