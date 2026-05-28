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Se estrenó "Muévelo", la nueva apuesta de Gaston Locampo

“Muévelo” es la nueva apuesta de Gaston Locampo: una invitación a vivir el presente, celebrar el verano, la libertad y los vínculos humanos. Compuesta por Locampo junto a Mariano Di Gioia (“Keiny”), Franco Galfre (“Franke”) y Homero Gallardo, músico y productor nominado al Latin Grammy.

28 may 2026, 06:52
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“Muévelo” es la nueva apuesta de Gaston Locampo: una invitación a vivir el presente, celebrar el verano, la libertad y los vínculos humanos. Compuesta por Locampo junto a Mariano Di Gioia (“Keiny”), Franco Galfre (“Franke”) y Homero Gallardo, músico y productor nominado al Latin Grammy.

“Muévelo” es el nuevo single del cantante y compositor argentino Gaston Locampo, disponible a partir del 27 de mayo de 2026 en todas las plataformas digitales. Con una identidad pop latina fresca, cálida y emocional, la canción propone una experiencia inspirada en el verano, el movimiento, la libertad y la celebración de los momentos simples de la vida.

Lejos de buscar una narrativa dramática, “Muévelo” transmite una sensación de disfrute, conexión y espontaneidad. La canción gira alrededor de la idea de vivir el presente, dejar atrás las presiones y reconectar con aquello que realmente hace bien: la música, los vínculos humanos y el disfrute genuino.

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“La vida es una fiesta, por eso hay que festejar” resumen el espíritu central de la canción y el mensaje emocional detrás del lanzamiento. A nivel sonoro, el single mezcla elementos del pop latino contemporáneo con instrumentación orgánica y una estética cálida y cinematográfica, combinando melodías frescas con una producción moderna y envolvente.

La canción fue compuesta por Gastón Lo Cascio Ocampo junto a Mariano Di Gioia (“Keiny”), Franco Andrés Galfre (“Franke”) y Homero Gallardo. La producción, mezcla y mastering

estuvieron a cargo de Franke. El tema también cuenta con guitarras de Homero Gallardo, músico y productor nominado al Latin Grammy, y arreglos de violín interpretados por el artista chileno Charly Soul.

El universo visual de “Muévelo” acompaña la misma identidad emocional de la canción, desarrollando una estética inspirada en playas, viajes, atardeceres, amistad, romance y momentos espontáneos compartidos. El videoclip oficial, actualmente en producción, fue filmado en distintas locaciones de Estados Unidos y será lanzado pocos días después del estreno del single en plataformas digitales, como parte de la estrategia de lanzamiento del proyecto.

Con este lanzamiento, Gaston Locampo da un paso más en la consolidación de su voz como cantante y compositor dentro de la música latina contemporánea.

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