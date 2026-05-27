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La fuerte sospecha del fiscal del caso Agostina: "La droga sobrevuela siempre estos hechos"

Raúl Garzón aseguró que la investigación por la desaparición de la adolescente de 14 años “está direccionada” hacia Claudio Gabriel Barrelier y remarcó que, tras el encuentro entre ambos, “se perdió el rastro” de la menor.

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El fiscal dialogó en exclusivo con A24. (Foto: archivo).

El fiscal dialogó en exclusivo con A24. (Foto: archivo).

El fiscal de la causa que investiga la desaparición de Agostina Vega, Raúl Garzón, afirmó esta noche que la "investigación está direccionada al detenido y su entorno" y planteó que a partir del encuentro de la menor con Claudio Gabriel Barrelier "se ha perdido su rastro". Además, confió que la "droga está presente lamentablemente, sobrevuela siempre estos hechos".

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Las autoridades activaron la alerta nacional por la desaparición de la chica. Foto: gentileza. 

"Todo lo que rodea a la joven está siendo investigado y esperemos encontrarla", afirmó el fiscal en declaraciones a A24 y destacó que el "epicentro de la prueba está en Córdoba Capital".

Las imágenes de las cámaras de seguridad

El fiscal indicó que "no hay imágenes de la chica con el auto rojo" como había planteado el detenido en su declaración sobre un supuesto vehículo que habría tomado la menor después verlo para ir encontrarse con un joven llamado Franco, con quien habría tenido una relación. "Esas hipótesis han sido investigadas y la causa tiene las respuestas de esas situaciones. Hay aspectos que son ciertos, pero que son conocidos por esta persona. No implica que haya sucedido de ese modo esa noche".

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Garzón no quiso develar datos de la investigación y no respondió si existen en el expediente imágenes de Agostina Vega con Barrelier.

"Este fiscal no ha dispuesto jamás una privación de la libertad que no haya tenido los fundamentos necesarios y 99% confirmados", afirmó en referencia a su decisión de determinar la prisión a Barrelier.

La confirmación de los antecedentes de Barrelier

El funcionario del Ministerio Público confirmó que Barrelier tiene antecedentes de un caso por el que "estuvo detenido" por "privación ilegítima de la libertad y en circunstancias muy similares a las que nos ocupan en esta causa", solo que en esa oportunidad, estuvo involucrada una mujer mayor de edad.

"La droga está presente lamentablemente, sobrevuela siempre estos hechos", lamentó y remarcó que "se está investigando esa posibilidad"

Por último, detalló que hay "comunicaciones" entre Agostina y Barrelier que "serían del último tiempo, del último día casi".

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