La fuerte sospecha del fiscal del caso Agostina: "La droga sobrevuela siempre estos hechos"

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Garzón no quiso develar datos de la investigación y no respondió si existen en el expediente imágenes de Agostina Vega con Barrelier.

"Este fiscal no ha dispuesto jamás una privación de la libertad que no haya tenido los fundamentos necesarios y 99% confirmados", afirmó en referencia a su decisión de determinar la prisión a Barrelier.

La confirmación de los antecedentes de Barrelier

El funcionario del Ministerio Público confirmó que Barrelier tiene antecedentes de un caso por el que "estuvo detenido" por "privación ilegítima de la libertad y en circunstancias muy similares a las que nos ocupan en esta causa", solo que en esa oportunidad, estuvo involucrada una mujer mayor de edad.

"La droga está presente lamentablemente, sobrevuela siempre estos hechos", lamentó y remarcó que "se está investigando esa posibilidad"

Por último, detalló que hay "comunicaciones" entre Agostina y Barrelier que "serían del último tiempo, del último día casi".