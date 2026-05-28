Viene el "Terror de los Submarinos", el nuevo helicóptero de la Armada que cambia el poderío nacional

La reputación que arrastra desde hace décadas no es casual. Durante años, este helicóptero fue una de las principales herramientas de la Armada de Estados Unidos para operaciones embarcadas y vigilancia oceánica. Su versatilidad le permitió actuar en conflictos internacionales y ejercicios militares de alta exigencia.

En el caso español, las autoridades navales remarcan que la aeronave no se limita exclusivamente a misiones de combate antisubmarino. También posee capacidades logísticas y tácticas fundamentales para operaciones modernas.

Entre las funciones más destacadas aparecen:

Transporte táctico de tropas y suministros

Operaciones de rescate y evacuación

Misiones SAR de búsqueda y salvamento

Apoyo a desembarcos anfibios

Traslado de carga pesada mediante eslingas

Coordinación aérea en maniobras marítimas

Gracias a esa flexibilidad operativa, el SH-60F se transformó en un recurso esencial para mantener la capacidad de despliegue rápido de la Armada Española.

El reemplazo de una leyenda militar

La adquisición de estos helicópteros está directamente relacionada con la retirada de los históricos SH-3D Sea King, aeronaves que durante décadas formaron parte del núcleo operativo naval español.

Los Sea King fueron dados de baja oficialmente en 2022 tras años de servicio. Posteriormente, varias de esas unidades terminaron siendo transferidas a Perú. Sin embargo, su salida dejó un vacío operativo importante que obligó a las autoridades militares a buscar una solución rápida mientras avanzaba otro proyecto mucho más ambicioso: la incorporación del NH90 naval.

Ese programa, considerado prioritario para la defensa española, sufrió distintos retrasos industriales y logísticos. Frente a ese escenario, el Ministerio de Defensa optó por reforzar temporalmente su estructura aérea mediante la compra de helicópteros Seahawk reacondicionados procedentes de excedentes estadounidenses.

La operación comenzó formalmente en septiembre de 2010 a través del programa Foreign Military Sales (FMS), un mecanismo utilizado por Estados Unidos para vender equipamiento militar a países aliados.

La propuesta inicial incluía:

Seis helicópteros SH-60F reacondicionados

Trece motores T700-GE-401C

Paquetes completos de repuestos

Sistemas de mantenimiento

Soporte técnico y logístico

Con el paso del tiempo, el programa fue ampliándose y permitió sostener la transición hacia una flota más moderna.

El complejo proceso de recuperación de los Seahawk

Antes de llegar a España, las aeronaves atravesaron un largo proceso de recuperación y modernización en Estados Unidos.

Muchos de estos helicópteros estaban almacenados en el famoso AMARG de Davis-Monthan, en Arizona, una gigantesca instalación militar conocida popularmente como “el cementerio de aviones”. Allí permanecen miles de aeronaves retiradas o fuera de servicio que pueden ser reutilizadas en el futuro.

Los SH-60F seleccionados para España fueron retirados de ese depósito y enviados posteriormente al Fleet Readiness Center Southeast, ubicado en Florida. En esas instalaciones comenzaron los trabajos de restauración profunda.

Los técnicos realizaron:

Revisión estructural integral

Sustitución de componentes hidráulicos

Modernización de sistemas electrónicos

Verificaciones de seguridad

Ensayos funcionales y pruebas de vuelo

El objetivo era garantizar que los aparatos pudieran operar durante varios años adicionales bajo estándares modernos de seguridad y rendimiento.

Las primeras unidades comenzaron a llegar a territorio español en 2017. Desde entonces, la Armada avanzó progresivamente en la integración de los Seahawk dentro de sus operaciones habituales.

Uno de los hitos más importantes ocurrió en noviembre de 2025, cuando los SH-60F pasaron oficialmente a integrarse por completo en la 10.ª Escuadrilla luego de la desaparición de la histórica Quinta Escuadrilla.

Un contexto internacional cada vez más tenso

La incorporación de nuevas capacidades militares ocurre en un escenario geopolítico especialmente sensible. Las tensiones marítimas en distintas regiones del mundo, el crecimiento de las flotas submarinas y el aumento de la competencia estratégica entre potencias obligaron a numerosos países europeos a reforzar sus sistemas de defensa naval.

España no es ajena a esa realidad.

El Mediterráneo, el Atlántico y las zonas cercanas al estrecho de Gibraltar se convirtieron en áreas de enorme importancia estratégica para la OTAN y para las operaciones de vigilancia marítima.

En ese contexto, disponer de helicópteros con capacidad antisubmarina y rápida movilidad táctica representa un recurso de alto valor.

Especialistas en defensa consideran que el SH-60F permite cubrir una necesidad urgente mientras se completa el salto tecnológico hacia aeronaves de nueva generación.

Además, remarcan que este tipo de plataformas multipropósito son fundamentales para responder ante escenarios híbridos, misiones humanitarias, crisis internacionales y operaciones conjuntas con aliados de la OTAN.

El futuro ya tiene nombre: MH-60R Seahawk

Aunque la llegada del séptimo SH-60F fue celebrada dentro de la Armada, el verdadero objetivo estratégico apunta hacia otro modelo aún más avanzado: el MH-60R Seahawk, conocido internacionalmente como “Romeo”.

España ya confirmó la compra de ocho unidades de este helicóptero de última generación dentro de un programa valuado en más de 820 millones de euros que se desarrollará entre 2023 y 2029.

Las primeras previsiones indican que el debut operativo del MH-60R en territorio español podría concretarse durante la segunda mitad de 2026.

La diferencia tecnológica respecto de los modelos anteriores es significativa.

El MH-60R incorpora:

Cabina digital completamente modernizada

Pantallas multifunción de última generación

Radar multimodo avanzado

Sensores FLIR de visión térmica

Sonar de inmersión

Sistemas tácticos integrados

Capacidad para utilizar misiles Hellfire

Torpedos Mark 54 de nueva generación

Además, uno de los aspectos más valorados por las fuerzas armadas es su altísima disponibilidad operativa. Según datos del fabricante y operadores internacionales, el modelo alcanza niveles cercanos al 95% de disponibilidad, una cifra extremadamente alta para aeronaves militares complejas.

Un salto tecnológico para la defensa española

La incorporación gradual de los Seahawk forma parte de una transformación más amplia dentro de las fuerzas armadas españolas.

En los últimos años, el Ministerio de Defensa impulsó diversos programas orientados a modernizar:

Fragatas

Sistemas de vigilancia marítima

Vehículos blindados

Capacidades de inteligencia

Aviación naval

Sistemas de mando y control

El objetivo central consiste en adaptar las capacidades militares españolas a los desafíos actuales, donde las amenazas ya no se limitan únicamente a enfrentamientos convencionales.

La vigilancia submarina volvió a ganar protagonismo en los planes estratégicos de la OTAN debido al crecimiento de las capacidades navales de distintas potencias internacionales. En ese contexto, aeronaves como el SH-60F y el futuro MH-60R cumplen un rol esencial.

La importancia de Rota en el nuevo esquema militar

La Base Naval de Rota, donde operan los helicópteros Seahawk, ocupa un lugar central dentro de la estructura defensiva española y de las operaciones conjuntas con Estados Unidos.

Ubicada en una posición estratégica, la instalación funciona como punto clave para:

Operaciones marítimas en el Atlántico

Vigilancia del Mediterráneo

Despliegues de la OTAN

Misiones de respuesta rápida

Coordinación logística internacional

La presencia de nuevas aeronaves multipropósito fortalece todavía más el papel de Rota dentro del mapa militar europeo.

Además, expertos militares sostienen que la modernización de esta flota permite aumentar la interoperabilidad con otras fuerzas aliadas, algo considerado indispensable en ejercicios y despliegues internacionales.

Una transición que redefine el futuro naval español

La llegada del séptimo SH-60F Seahawk representa una etapa clave dentro de un proceso mucho más amplio de renovación militar.

Aunque se trata de aeronaves reacondicionadas, su incorporación permite mantener plenamente operativas las capacidades aéreas navales españolas mientras se concreta el ingreso de modelos de última generación.

Para la Armada, este equilibrio entre continuidad operativa y modernización tecnológica resulta esencial.

Las autoridades militares consideran que el SH-60F seguirá desempeñando un papel determinante durante varios años, especialmente en tareas logísticas, apoyo táctico y vigilancia marítima.

Mientras tanto, la futura incorporación de los MH-60R promete transformar definitivamente el escenario naval español, elevando el nivel tecnológico y la capacidad de respuesta de la fuerza.

Con este nuevo refuerzo, España busca consolidar una estructura militar capaz de responder a los desafíos del siglo XXI y mantener presencia estratégica en uno de los escenarios marítimos más sensibles del planeta.

La combinación de experiencia operativa, modernización tecnológica y cooperación internacional marca el camino que la Armada Española pretende seguir en los próximos años. Y en ese esquema, el Seahawk continúa siendo una de las piezas más importantes del tablero.