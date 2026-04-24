En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Buenos Aires
AUTOMOVILISMO

"La Francomanía es un delirio": Franco Colapinto habló antes de su histórica vuelta en Buenos Aires

En una conferencia de prensa íntima y cargada de emoción, el piloto de Pilar repasó el sacrificio de su carrera, el asombro por el fanatismo desmedido en el país y los detalles de una jornada que promete ser inolvidable en las calles de Buenos Aires.

Foto: Captura 

Foto: Captura 

La ciudad de Buenos Aires se prepara para un hito que quedará grabado en la memoria del deporte nacional. Este domingo, Franco Colapinto se convertirá en el primer piloto argentino en manejar un monoplaza de Fórmula 1 por las calles porteñas, una exhibición que espera convocar a cerca de medio millón de personas en el barrio de Palermo.

Leé también Sorpresa en la F1: la predicción que excluye a Franco Colapinto de la temporada 2027
sorpresa en la f1: la prediccion que excluye a franco colapinto de la temporada 2027

En la previa, el piloto de la escudería Alpine no ocultó su asombro por el fenómeno social que rodea su figura, algo que define como una mezcla de orgullo y timidez. “¡La francomanía... qué vergüenza!”, soltó entre risas, para luego reflexionar con mayor profundidad: “Siento que se generó algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. No vi esto en ningún otro rookie, ni en ningún otro que empezó en la F1”.

A qué hora corre Franco Colapinto en Palermo este domingo

Para que los fanáticos no se pierdan ningún detalle, la organización confirmó el cronograma oficial de la jornada, que comenzará temprano y contará con shows musicales de Soledad y Luck Ra:

  • 09.00: Apertura de la Fanzone para los primeros fanáticos.

  • 11.25: Entrevista abierta a Franco Colapinto sobre el escenario principal.

  • 11.50: Show musical de Soledad Pastorutti.

  • 12.45: Primera vuelta al circuito con el Lotus E20 de 2012.

  • 13.55: Show musical de Luck Ra.

  • 14.30: Salida histórica a bordo del Mercedes Benz W196 "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio.

  • 15.15: Último giro acelerando el monoplaza de Fórmula 1 con motor Renault V8.

  • 15.55: Recorrida final para saludar al público sobre un bus descapotable.

"Mi gran objetivo es dejar una huella"

Colapinto se mostró conmovido por la movilización popular que genera su presencia, incluso en personas ajenas al automovilismo. “No sé dónde van a entrar 500 mil personas. ¡Es una locura! Tener la chance de que gente a la que le gusta y no le gusta el automovilismo quiera estar cerca es algo que va más allá del deporte”, aseguró el pilarense.

Su mirada no está puesta solo en el cronómetro, sino en el legado: “Mi gran objetivo es dejar una huella, que la gente quiera escucharme, más allá de si le gusta o no el deporte”. Además, destacó cómo su llegada a la máxima categoría despertó una chispa en los más jóvenes: “Se volvieron fanáticos y expertos. Que gran parte del boom haya sido gracias a que yo llegué, lo vuelve mucho más especial. Estaría buenísimo que la Fórmula 1 vuelva al país”, lanzó como deseo para el futuro.

El sacrificio de cumplir el sueño y la mirada al pasado

Al mirar hacia atrás, Franco recuerda el momento clave en que decidió apostarlo todo. “Cumplí mi sueño y eso es algo muy especial. Lo bueno es que cuando cumplís uno, aparecen muchos más. Y soy una persona inconformista”, sentenció. El camino no fue sencillo: “Me lo creí tanto que con 14 años me fui solo muy lejos a probar suerte y ver qué pasaba. Cuando vas para atrás... son siete años. Estaba empezando en fórmulas y ahora estoy acá. ¡Es un delirio!”.

El piloto también hizo hincapié en que el éxito actual es el resultado de momentos de mucha incertidumbre económica y personal. “Para llegar a cualquier objetivo hay que hacer muchos sacrificios. Tiene sus altibajos. Momentos en que no encontrás la plata para correr el año siguiente. Si realmente tenés la convicción y te lo creés, tu percepción sigue firme. Siempre suceden cosas lindas”, reflexionó ante la prensa.

El homenaje a Juan Manuel Fangio en las calles porteñas

Uno de los momentos más emotivos del domingo será cuando el pilarense se baje del monoplaza moderno para subirse a una réplica del Mercedes Benz W196 Roadster, el auto con el que Juan Manuel Fangio se consagró campeón mundial en 1954 y 1955.

Este cruce entre el pasado glorioso de Balcarce y el presente de Pilar promete ser el punto más alto de la jornada. “Intentamos todos con mi equipo, con la gente que me empujó. Sabíamos que si no llegábamos íbamos a estar felices y orgullosos. Gracias a Dios llegó. El trabajo en equipo es clave”, concluyó Colapinto, quien este domingo intentará devolverle a la gente un poco de todo el cariño que recibe a diario en cada circuito del mundo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Buenos Aires
Notas relacionadas
Furor por Franco Colapinto en Buenos Aires: el cronograma completo de su exhibición en Palermo
Ya no lo ocultan más: la foto de Franco Colapinto y Maia Reficco que confirma su romance
La China Suárez, en el centro del conflicto: el motivo que frena a Franco Colapinto con Maia Reficco

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar