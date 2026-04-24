"La Francomanía es un delirio": Franco Colapinto habló antes de su histórica vuelta en Buenos Aires

Su mirada no está puesta solo en el cronómetro, sino en el legado: “Mi gran objetivo es dejar una huella, que la gente quiera escucharme, más allá de si le gusta o no el deporte”. Además, destacó cómo su llegada a la máxima categoría despertó una chispa en los más jóvenes: “Se volvieron fanáticos y expertos. Que gran parte del boom haya sido gracias a que yo llegué, lo vuelve mucho más especial. Estaría buenísimo que la Fórmula 1 vuelva al país”, lanzó como deseo para el futuro.

El sacrificio de cumplir el sueño y la mirada al pasado

Al mirar hacia atrás, Franco recuerda el momento clave en que decidió apostarlo todo. “Cumplí mi sueño y eso es algo muy especial. Lo bueno es que cuando cumplís uno, aparecen muchos más. Y soy una persona inconformista”, sentenció. El camino no fue sencillo: “Me lo creí tanto que con 14 años me fui solo muy lejos a probar suerte y ver qué pasaba. Cuando vas para atrás... son siete años. Estaba empezando en fórmulas y ahora estoy acá. ¡Es un delirio!”.

El piloto también hizo hincapié en que el éxito actual es el resultado de momentos de mucha incertidumbre económica y personal. “Para llegar a cualquier objetivo hay que hacer muchos sacrificios. Tiene sus altibajos. Momentos en que no encontrás la plata para correr el año siguiente. Si realmente tenés la convicción y te lo creés, tu percepción sigue firme. Siempre suceden cosas lindas”, reflexionó ante la prensa.

El homenaje a Juan Manuel Fangio en las calles porteñas

Uno de los momentos más emotivos del domingo será cuando el pilarense se baje del monoplaza moderno para subirse a una réplica del Mercedes Benz W196 Roadster, el auto con el que Juan Manuel Fangio se consagró campeón mundial en 1954 y 1955.

Este cruce entre el pasado glorioso de Balcarce y el presente de Pilar promete ser el punto más alto de la jornada. “Intentamos todos con mi equipo, con la gente que me empujó. Sabíamos que si no llegábamos íbamos a estar felices y orgullosos. Gracias a Dios llegó. El trabajo en equipo es clave”, concluyó Colapinto, quien este domingo intentará devolverle a la gente un poco de todo el cariño que recibe a diario en cada circuito del mundo.