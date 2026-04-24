La dura crítica de Graciela Alfano hacia Angie Balbiani por su comentario letal a Betiana Blum

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Qué reveló Betiana Blum sobre la polémica con Moria Casán

Alejada del ruido mediático que suele acompañar a muchas figuras del espectáculo, Betiana Blum forjó una carrera sólida y extensa sin verse envuelta en escándalos. No obstante, en los últimos días su nombre volvió a ocupar titulares luego de que Moria Casán hiciera pública una fuerte discusión entre ambas. En ese marco, Blum decidió hablar con PrimiciasYa y dar su propia mirada sobre lo sucedido.

El hecho ocurrió después de una función de Cuestión de Género, obra encabezada por Moria junto a Jorge Marrale en el teatro Metropolitan. Según se comentó, Blum intentó acercarle algunas observaciones sobre la puesta en escena, algo que no habría caído bien en “La One”.

En la entrevista exclusiva con PrimiciasYa, Betiana buscó restarle dramatismo al asunto y aclarar su postura. “No llegué a decir más que dos palabras”, afirmó. Luego detalló cuál era su intención: “La obra tiene un primer acto donde tiene mucho texto y de pronto es un poquito pesado; y yo siempre trato de aportar algo; y lo que traté de decirle es que si en la primera parte no se podía ‘peinar’ o sacar un poco de texto”.

De acuerdo con su relato, la reacción de Moria fue rápida y contundente. “¡Acá hay un director!”, le habría contestado con evidente molestia. “Yo quedé muda”, reconoció Blum al recordar ese instante incómodo.

Al ser consultada sobre si volvió a hablar con la conductora después del cruce, la actriz contó: “Me invitó al programa pero no, gracias”. Y sin ánimo de escalar la tensión, agregó: “Pasan tantas cosas importantes, no sé… yo no hice nada para que se moleste, entonces no tengo nada que decir. Al contrario, la fui a ver e hice un buen comentario y eso está a la vista de todo el mundo”.

Finalmente, cuando se le preguntó si recomendaría la obra, Blum optó por una respuesta prudente: “Es una obra compleja, que cada uno vea lo que tenga ganas de ver”, concluyó, dejando claro que prefiere mantenerse fuera de la polémica.