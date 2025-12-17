Se hacían pasar por policías y asaltaron una financiera en Moreno: cinco detenidos, dos prófugos y un celular olvidado. 

La huida quedó registrada en un video de seguridad. Durante ese escape, el líder de la banda resultó herido de bala y llegó a ser visto gateando, mientras un testigo intentaba frenar la fuga arrojando un objeto contra el parabrisas del auto. Los asaltantes robaron primero el vehículo de un cliente que llegaba al lugar y luego cambiaron de rodado para despistar a la Policía.

Fue en ese cambio de autos donde olvidaron un teléfono celular, que se transformó en la pieza central de la investigación. Del análisis del celular surgieron audios, fotografías y contactos que permitieron identificar a varios integrantes de la banda, aunque muchas líneas tenían titularidad falsa, los investigadores avanzaron sobre los perfiles, imágenes y vínculos familiares.

Uno de los contactos, agendado como “Mecánico”, tenía como foto de perfil a un niño. Siguiendo esa pista, lograron identificar al padre del menor: F.L. (30), quien ya estaba detenido por una entradera en un country de La Plata y por una tentativa de homicidio en ocasión de robo.

También se identificó a uno de los prófugos, A.M., y al líder del grupo, Ramón L. (53), un hombre con 12 años de antecedentes por delitos contra la propiedad. Cuando los investigadores llegaron a su domicilio, utilizaron un dron para observar el lugar y confirmaron que el sospechoso se movilizaba con muletas, coincidiendo con el herido durante la huida del asalto.

Más robos y antecedentes

La banda está acusada de dos entraderas en Moreno y Mariano Acosta (16 de agosto y 13 de septiembre), el robo a la financiera, el hurto de dos camionetas utilizadas para escapar y el encubrimiento del vehículo con el que llegaron al lugar, que había sido robado el 22 de septiembre.

Otro de los prófugos, D.M., fue identificado a partir de conversaciones con el líder y una publicación en redes sociales donde vestía la misma prenda hallada en una mochila abandonada. Este sospechoso también habría participado del robo en el country de La Plata.

En total, se analizaron 170 líneas telefónicas. Uno de los detenidos, S.F. (39), ya había cumplido nueve años de prisión por robos.

Allanamientos y secuestros

Para concretar las detenciones se realizaron 18 allanamientos en distintas localidades del conurbano bonaerense, entre ellas Moreno, General Rodríguez, Escobar (Garín), Almirante Brown (Glew y Longchamps), Presidente Perón, San Vicente, La Matanza y Remedios de Escalada.

Durante los procedimientos se secuestraron armas, municiones, celulares, una granada, binoculares nocturnos, un chaleco y una credencial apócrifa de la PFA.

La causa judicial

La investigación está a cargo de la UFI N°7 de Moreno, especializada en delitos complejos, conducida por la fiscal Solange Castelli y el ayudante fiscal Maximiliano Gómez. A los detenidos se les imputó asociación ilícita agravada, robo calificado por el uso de arma y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.

Uno de los arrestados declaró que no tenía relación con la banda y aseguró que su huella apareció en la financiera porque era cliente del lugar. Al no tener antecedentes, su versión está siendo evaluada y podría recuperar la libertad.

Tras los resultados obtenidos, la Fiscalía General de Moreno amplió la competencia de la UFI N°7 para intervenir también en hechos ocurridos en General Rodríguez, y destacó el trabajo conjunto con la DDI de la Policía Bonaerense y la Policía Federal Argentina.