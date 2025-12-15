Con una máscara de IT y a los culatazos: violento robo a un matrimonio

El matrimonio asaltado

Mónica y Carlos, el matrimonio asaltado, dialogó con el móvil de A24 en José C. Paz. "Bajaba con mi esposa acá, bajé la computadora, mi celular, mi billetera y siento que alguien me toca y me habla. Y me sorprendió porque no esperaba una persona de esa forma", indicó Carlos.

"Mi esposa vio que levantó el brazo para pegarme y mi esposa vio y desde adentro gritó 'No le pegués'. Y ahí me pegaron un culatazo que me dejó medio zombie", relató el hombre agredido.

Mónica contó que además de su caso hay otros tres más que resultaron víctimas de la banda de delincuentes. "Todo con la misma máscara, los mismos hombres, lo mismo", indicó la vecina que relató que los atacantes estaban "muy sacados, muy agresivos".

La mujer contó que ambos son pastores de una iglesia en el mismo barrio y comentó que la pérdida de la computadora complica la transmisión de los encuentros.

"Sí se perdonan. Se tienen que arrepentir para que dios los perdone", sostuvo Carlos. Mientras que Mónica agrego que "se perdona pero se reclama justicia. Por eso, nosotros hicimos la denuncia".