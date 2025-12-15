En vivo Radio La Red
Policiales
Robo
Matrimonio
JOSE C. PAZ

Con una máscara de IT y a los culatazos: violento robo a un matrimonio

Tres delincuentes asaltaron a una pareja cuando llegaba a su casa en el barrio Sarmiento, en José C. Paz. Uno de los atacantes llevaba una máscara de payaso similar a la de la película IT y otro es conocido como “Tenazas”.

JOSÉ C. PAZ: DELINCUENTES SALEN A ROBAR CON MÁSCARA DE PAYASO
El robo se produjo en las inmediaciones de la intersección de las calles Juan B. Justo y Tomás Guido. Las imágenes muestran que uno de los ladrones, conocido en la zona como “Tenazas” por tener tres dedos en cada mano, actuó junto a otros dos cómplices.

Embed - ROBO A UN MATRIMONIO EN JOSÉ C. PAZ: "NOS LLEGARON 100 MENSAJES DICIÉNDONOS QUIENES SON"

El registro fílmico captó el momento en que dos de los delincuentes descendieron de un vehículo, uno de ellos con el rostro cubierto y el otro a cara descubierta, y abordaron a la víctima cuando llegaba a su domicilio. A punta de pistola lo amenazaron y, tras golpearlo con el arma en la cabeza, le sustrajeron una notebook y otras pertenencias personales en cuestión de segundos.

Luego del asalto, los atacantes volvieron al rodado, donde los aguardaba un tercer cómplice. Antes de escapar, uno de ellos efectuó un disparo al aire con la intención de amedrentar a los vecinos. Hasta el momento, los responsables no fueron identificados y son intensamente buscados por la Policía.

El matrimonio asaltado

Mónica y Carlos, el matrimonio asaltado, dialogó con el móvil de A24 en José C. Paz. "Bajaba con mi esposa acá, bajé la computadora, mi celular, mi billetera y siento que alguien me toca y me habla. Y me sorprendió porque no esperaba una persona de esa forma", indicó Carlos.

"Mi esposa vio que levantó el brazo para pegarme y mi esposa vio y desde adentro gritó 'No le pegués'. Y ahí me pegaron un culatazo que me dejó medio zombie", relató el hombre agredido.

Mónica contó que además de su caso hay otros tres más que resultaron víctimas de la banda de delincuentes. "Todo con la misma máscara, los mismos hombres, lo mismo", indicó la vecina que relató que los atacantes estaban "muy sacados, muy agresivos".

La mujer contó que ambos son pastores de una iglesia en el mismo barrio y comentó que la pérdida de la computadora complica la transmisión de los encuentros.

"Sí se perdonan. Se tienen que arrepentir para que dios los perdone", sostuvo Carlos. Mientras que Mónica agrego que "se perdona pero se reclama justicia. Por eso, nosotros hicimos la denuncia".

