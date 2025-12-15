Robo al límite: el insólito rehén al que amenazó con asfixiar para escapar de la Policía

El ingreso violento y el forcejeo

De acuerdo con el testimonio de la víctima, Orlando L., de 42 años, quien se desempeñaba como cuidador del inmueble, los ladrones ingresaron con rapidez y comenzaron a sustraer distintos elementos de valor. El botín inicial incluyó una desmalezadora, una mochila y una llave inglesa, herramientas que se encontraban en el lugar. Pero el robo no terminó allí.

En medio del asalto, los delincuentes se llevaron también al caniche de la familia, un cachorro de pelaje rizado, blanco en el cuerpo y negro en la cabeza, que quedó atrapado en una situación que nadie imaginaba que escalaría a tal nivel de violencia.

Cuando Orlando L. intentó impedir que los ladrones escaparan con sus pertenencias y con la mascota, se produjo un forcejeo directo con “Coco”, quien reaccionó de manera violenta. El joven extrajo un arma blanca y atacó al cuidador, provocándole heridas superficiales en uno de sus antebrazos. A pesar del ataque, las lesiones fueron leves y la víctima recibió asistencia médica, encontrándose fuera de peligro.

Robo y amenaza por caniche 2 Al verse rodeado por los efectivos, uno de los delincuentes tomó al caniche robado en brazos y amenazó con asfixiarlo si la Policía avanzaba.

La huida y el llamado al 911

Tras el violento episodio, los delincuentes huyeron a pie, llevándose los objetos robados y al caniche. Minutos después, el cuidador logró comunicarse con el 911, lo que activó un rápido despliegue policial en la zona.

Efectivos de la Comisaría 14ª de la Unidad Regional X, con apoyo del Comando Táctico Especial Fátima, montaron un operativo cerrojo para cerrar posibles vías de escape y localizar a los sospechosos. El procedimiento incluyó la segmentación del barrio, la coordinación entre móviles y la vigilancia de puntos estratégicos.

La respuesta policial fue clave: el grupo fue localizado a pocas cuadras del lugar del robo, cuando intentaba dispersarse para evitar ser identificado.

La amenaza que elevó la tensión: asfixiar al caniche

Fue en ese momento cuando la situación alcanzó su punto más dramático. Al verse rodeado por los efectivos, Luciano Alberto V. tomó al caniche robado en brazos y amenazó con asfixiarlo si la Policía avanzaba.

La escena fue tan inesperada como extrema: el animal quedó convertido en un rehén, utilizado como método de presión para evitar la detención. Testigos relataron gritos desesperados y una tensión creciente, mientras los efectivos evaluaban la mejor forma de intervenir sin poner en riesgo la vida del perro.

“Si se acercan, lo mato”, habría gritado el joven, según fuentes del procedimiento. El riesgo era real y la situación exigía una resolución rápida y precisa.

Pese a la amenaza, el accionar coordinado de la Policía permitió reducir al sospechoso sin que la mascota sufriera daños.

Detenidos por robo y amenaza a caniche Robo al límite: el insólito rehén al que amenazó con asfixiar para escapar de la Policía. (Foto: gentileza El Mirador)

El operativo concluyó sin que se produjeran nuevas lesiones y con el control total de la situación. El perro fue encontrado en buen estado de salud, lo que generó alivio tanto entre los efectivos como entre los propietarios del animal.

Detención, demorados y antecedentes

Como resultado del procedimiento, Luciano Alberto V., de 18 años, quedó detenido a disposición de la Justicia, imputado por el robo, las amenazas y el ataque con arma blanca. Fuentes policiales confirmaron que el joven posee antecedentes delictivos y es reincidente, un dato que será considerado en el avance de la causa.

En cuanto a los tres menores involucrados, dos de 15 años y uno de 12, fueron demorados conforme a los protocolos vigentes y entregados al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Ce.Mo.AS), donde quedaron bajo resguardo y seguimiento institucional.