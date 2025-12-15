Robo al límite: el insólito rehén al que amenazó con asfixiar para escapar de la Policía
Un violento asalto derivó en una escena de máxima tensión cuando uno de los delincuentes utilizó a una impensada víctima para intentar evitar su detención. El hecho terminó con un operativo cerrojo, un joven detenido, tres menores demorados.
Robo al límite: el insólito rehén al que amenazó con asfixiar para escapar de la Policía. (Foto: gentileza El Mirador)
El episodio ocurrió en cuestión de minutos. Un asalto domiciliario en la provincia de Misiones, derivó en una escena de extrema tensión cuando uno de los delincuentes utilizó a un caniche robado como rehén, amenazando con asfixiarlo para evitar ser detenido por la Policía.
El hecho, protagonizado por un joven de 18 años con antecedentes y tres menores de edad, culminó con un operativo cerrojo, un detenido, tres demorados y la mascota rescatada ilesa.
El robo se produjo durante el fin de semana en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Cataratas del Iguazú y Guembé, una zona residencial del barrio Ñu Porá. Allí, cuatro personas irrumpieron con fines delictivos, aprovechando un momento de vulnerabilidad en la propiedad.
Según la denuncia policial, tres de los involucrados eran menores de edad -dos de 15 años y uno de 12- mientras que el cuarto integrante, identificado como Luciano Alberto V., de 18 años, conocido en el ambiente delictivo como “Coco”, era el único mayor de edad.
El ingreso violento y el forcejeo
De acuerdo con el testimonio de la víctima, Orlando L., de 42 años, quien se desempeñaba como cuidador del inmueble, los ladrones ingresaron con rapidez y comenzaron a sustraer distintos elementos de valor. El botín inicial incluyó una desmalezadora, una mochila y una llave inglesa, herramientas que se encontraban en el lugar. Pero el robo no terminó allí.
En medio del asalto, los delincuentes se llevaron también al caniche de la familia, un cachorro de pelaje rizado, blanco en el cuerpo y negro en la cabeza, que quedó atrapado en una situación que nadie imaginaba que escalaría a tal nivel de violencia.
Cuando Orlando L. intentó impedir que los ladrones escaparan con sus pertenencias y con la mascota, se produjo un forcejeo directo con “Coco”, quien reaccionó de manera violenta. El joven extrajo un arma blanca y atacó al cuidador, provocándole heridas superficiales en uno de sus antebrazos. A pesar del ataque, las lesiones fueron leves y la víctima recibió asistencia médica, encontrándose fuera de peligro.
La huida y el llamado al 911
Tras el violento episodio, los delincuentes huyeron a pie, llevándose los objetos robados y al caniche. Minutos después, el cuidador logró comunicarse con el 911, lo que activó un rápido despliegue policial en la zona.
Efectivos de la Comisaría 14ª de la Unidad Regional X, con apoyo del Comando Táctico Especial Fátima, montaron un operativo cerrojo para cerrar posibles vías de escape y localizar a los sospechosos. El procedimiento incluyó la segmentación del barrio, la coordinación entre móviles y la vigilancia de puntos estratégicos.
La respuesta policial fue clave: el grupo fue localizado a pocas cuadras del lugar del robo, cuando intentaba dispersarse para evitar ser identificado.
La amenaza que elevó la tensión: asfixiar al caniche
Fue en ese momento cuando la situación alcanzó su punto más dramático. Al verse rodeado por los efectivos, Luciano Alberto V. tomó al caniche robado en brazos y amenazó con asfixiarlo si la Policía avanzaba.
La escena fue tan inesperada como extrema: el animal quedó convertido en un rehén, utilizado como método de presión para evitar la detención. Testigos relataron gritos desesperados y una tensión creciente, mientras los efectivos evaluaban la mejor forma de intervenir sin poner en riesgo la vida del perro.
“Si se acercan, lo mato”, habría gritado el joven, según fuentes del procedimiento. El riesgo era real y la situación exigía una resolución rápida y precisa.
Pese a la amenaza, el accionar coordinado de la Policía permitió reducir al sospechoso sin que la mascota sufriera daños.
El operativo concluyó sin que se produjeran nuevas lesiones y con el control total de la situación. El perro fue encontrado en buen estado de salud, lo que generó alivio tanto entre los efectivos como entre los propietarios del animal.
Detención, demorados y antecedentes
Como resultado del procedimiento, Luciano Alberto V., de 18 años, quedó detenido a disposición de la Justicia, imputado por el robo, las amenazas y el ataque con arma blanca. Fuentes policiales confirmaron que el joven posee antecedentes delictivos y es reincidente, un dato que será considerado en el avance de la causa.
En cuanto a los tres menores involucrados, dos de 15 años y uno de 12, fueron demorados conforme a los protocolos vigentes y entregados al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Ce.Mo.AS), donde quedaron bajo resguardo y seguimiento institucional.