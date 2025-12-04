Llevaban adelante una entradera, se toparon con el dueño de casa y la respuesta fue fatal

El caso de la madre de Valeria Mazza en Rosario

En paralelo, la Tropa de Operaciones Especiales de Santa Fe concretó tres allanamientos en la zona sur de Rosario por dos robos ocurridos en el departamento de la madre de Valeria Mazza los días 14 y 15 de junio en barrio Pichincha. En los procedimientos, solicitados por el fiscal Carlos Covanni, fue detenido Luis María C. (45), a quien se ve en las cámaras de seguridad ingresando al edificio de avenida Rivadavia al 2100, según la pesquisa. En su poder se secuestraron un teléfono celular, ropa, una PlayStation, joyas y relojes.

valeria mazza robo

Otros dos operativos se realizaron en Presidente Quintana al 500, donde no hallaron al segundo sospechoso. Sin embargo, en una vivienda de familiares del prófugo se encontró una antigua ametralladora, numerosos cargadores y cartuchos de distintos calibres, junto con más de 50 relojes.

La madre de Mazza había denunciado el 18 de junio que, al regresar de un viaje, encontró su hogar con la puerta abierta y el interior revuelto. Constató el faltante de dinero en pesos y moneda extranjera, además de un collar de perlas y joyas de oro. Las imágenes de los dos implicados fueron difundidas por el Ministerio Público de la Acusación a fines de septiembre para recabar datos que permitan identificarlos.