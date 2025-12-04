Llevaban adelante una entradera, se toparon con el dueño de casa y la respuesta fue fatal
Dos hombres armados irrumpieron en una vivienda de Pérez y uno de ellos murió cuando el hijo del propietario intervino con una escopeta. La fiscal Agustina Eiris investiga el hecho y analiza si el disparo se encuadra en legítima defensa de terceros.
Dos hombres armados irrumpieron este jueves por la tarde en una vivienda ubicada en una zona de campings de Pérez, a pocos kilómetros de Rosario, con intención de cometer una entradera. El asalto terminó con uno de los delincuentes muerto, luego de que el hijo del propietario interviniera con una escopeta y efectuara un disparo.
La fiscal Agustina Eiris quedó a cargo de la investigación y ordenó diversas pericias a la Policía de Investigaciones. Según las primeras evaluaciones, el hecho podría encuadrar en un homicidio cometido en legítima defensa de terceros, por lo que el joven autor del disparo sería liberado en breve.
Los datos iniciales señalan que los asaltantes sorprendieron al dueño de la casa y lo obligaron a ingresar, exigiéndole dinero. En medio del forcejeo y los gritos de auxilio del hombre, su hijo se presentó armado con una escopeta calibre 12/70 y les ordenó tirarse al piso. Testigos indicaron que los sospechosos desobedecieron y que uno de ellos sacó un arma. Instantes después se escuchó un disparo y uno de los ladrones cayó al suelo. El otro escapó en un vehículo que lo aguardaba cerca del lugar y se fugó hacia la ruta provincial 14.
En el lugar del episodio los peritos incautaron la escopeta utilizada y una pistola 9 milímetros que habría estado en poder del delincuente fallecido, cuya identidad no fue difundida.
El caso de la madre de Valeria Mazza en Rosario
En paralelo, la Tropa de Operaciones Especiales de Santa Fe concretó tres allanamientos en la zona sur de Rosario por dos robos ocurridos en el departamento de la madre de Valeria Mazza los días 14 y 15 de junio en barrio Pichincha. En los procedimientos, solicitados por el fiscal Carlos Covanni, fue detenido Luis María C. (45), a quien se ve en las cámaras de seguridad ingresando al edificio de avenida Rivadavia al 2100, según la pesquisa. En su poder se secuestraron un teléfono celular, ropa, una PlayStation, joyas y relojes.
Otros dos operativos se realizaron en Presidente Quintana al 500, donde no hallaron al segundo sospechoso. Sin embargo, en una vivienda de familiares del prófugo se encontró una antigua ametralladora, numerosos cargadores y cartuchos de distintos calibres, junto con más de 50 relojes.
La madre de Mazza había denunciado el 18 de junio que, al regresar de un viaje, encontró su hogar con la puerta abierta y el interior revuelto. Constató el faltante de dinero en pesos y moneda extranjera, además de un collar de perlas y joyas de oro. Las imágenes de los dos implicados fueron difundidas por el Ministerio Público de la Acusación a fines de septiembre para recabar datos que permitan identificarlos.