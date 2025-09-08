Siniestro secreto: Se separó, fue a refugiarse a la casa de un amigo y encontró lo peor

En abril de 2020, en plena pandemia, Holden cruzó todos los límites. Bajo los efectos del alcohol, se acercó a Marney con comentarios sexuales y tocamientos inapropiados.

“Me dijo que tenía ‘lindas lolas’ y después me tocó. Ahí supe que algo no estaba bien”, relató la víctima tiempo después.

A partir de ese momento, la confianza se quebró. Heidi intentó mantener distancia y preservar la convivencia, pero la situación empeoró. Cuando ella comenzó a salir con otra persona, la reacción de Holden fue de celos y control excesivo, lo que evidenció una faceta posesiva que nunca había mostrado con tanta claridad.

La tensión escaló cuando un día Heidi recibió un mensaje inquietante de Holden. Él le aseguró que la había visto en Leeds, aunque ella le había dicho que viajaría a Londres.

La contradicción levantó sospechas: ¿cómo sabía exactamente dónde estaba?. Temiendo ser vigilada, recurrió a su tía, quien trabajaba como policía. Fue entonces cuando recibió una recomendación que cambiaría el curso de la historia: revisar la casa en busca de cámaras ocultas.

Armada con un cuchillo, la mujer decidió inspeccionar el baño. Al abrir uno de los sensores, descubrió lo impensado: un dispositivo con cámara y micrófono.

“No lo podía creer. Estaba en shock, buscando cualquier explicación lógica”, confesó más tarde.

La confirmación llegó rápido: su tía informó al 911 y Holden fue arrestado de inmediato, aunque quedó en libertad bajo investigación, un hecho que encendió aún más la indignación de la víctima.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Marney decidió investigar por su cuenta. Analizó el número de serie de la cámara y descubrió que ese modelo había dejado de fabricarse años atrás. Aquello significaba una sola cosa: no era la única víctima.

El hallazgo abrió la puerta a una línea de investigación más amplia, que finalmente reveló un patrón de comportamiento mucho más oscuro y prolongado de lo que se pensaba.

En septiembre de 2023, Holden fue formalmente acusado. Pero antes de enfrentar a la justicia, tomó una decisión drástica: huyó hacia Cabo Verde, buscando evadir el juicio.

La huida no duró demasiado. El 27 de septiembre de 2024, Holden fue extraditado y presentado ante el tribunal de Bradford. Allí se declaró culpable de múltiples cargos de voyeurismo y uso indebido de computadoras.

Las revelaciones estremecieron a la comunidad: durante 15 años, el hombre había grabado clandestinamente a mujeres en los momentos más íntimos de sus vidas: mientras se bañaban, se cambiaban de ropa o incluso mantenían relaciones sexuales.

La sentencia fue contundente: seis años y dos meses de prisión. Sin embargo, para muchas víctimas, incluida Heidi, el daño ya estaba hecho y la condena resultaba insuficiente frente a la magnitud del delito.

El caso de Holden puso de manifiesto cómo los abusadores pueden ocultarse detrás de una fachada de respeto social. Como consejero del pueblo, tenía una imagen pública positiva, lo que facilitaba que la gente confiara en él. La historia de Heidi muestra cómo esa confianza fue utilizada como herramienta para manipular, controlar y violar la intimidad de otras personas.

La justicia reveló que Holden había perfeccionado un sistema de espionaje doméstico que le permitía grabar en secreto durante años. Más allá de lo técnico, lo que más alarma es la intencionalidad y la persistencia: mantener esa práctica de manera sistemática por más de una década.

Para Heidi, el descubrimiento fue devastador. “Era alguien a quien consideraba un amigo de la familia. Nunca imaginé que detrás de esa fachada había un hombre que se aprovechaba de mi vulnerabilidad y de la de muchas más mujeres”, expresó.

El trauma de haber sido observada y grabada en sus momentos privados dejó huellas psicológicas profundas. Además, la sensación de haber compartido techo con quien la espiaba agravó aún más la experiencia.

Otros testimonios recogidos por la justicia confirmaron que no se trataba de un caso aislado. Holden había instalado cámaras en diferentes espacios, generando un patrón de victimización que afectó a varias mujeres en West Yorkshire.

Si bien la sentencia de más de seis años fue celebrada como un triunfo de la justicia, también abrió debates en la sociedad británica sobre la protección de las víctimas de delitos de voyeurismo y sobre si las penas resultan proporcionales al daño causado.

La defensa de Holden intentó justificar parte de su conducta apelando a problemas de adicción y trastornos emocionales, pero el tribunal fue claro: se trató de una práctica consciente, planificada y sostenida en el tiempo.

Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres señalaron que este tipo de casos evidencian la necesidad de endurecer las leyes relacionadas con el acoso digital y el espionaje íntimo, especialmente en tiempos donde la tecnología puede facilitar estas prácticas.

El caso de Heidi Marney y Rob Holden trasciende lo individual. Representa una advertencia sobre la importancia de revisar y cuestionar las dinámicas de poder y confianza que se generan en distintos entornos, incluso en el seno familiar o comunitario.

Las autoridades británicas aseguraron que continuarán investigando si existieron más víctimas y anunciaron campañas de concientización para que la ciudadanía sepa cómo detectar posibles dispositivos de espionaje en sus hogares.