Benjamín Vicuña reveló los mensajes que escucha de Blanca, su hija fallecida

Benjamín Vicuña en las últimas horas compartió en sus redes una carta abierta dedicada a Blanca, su primera hija con Pampita, fallecida en 2012 a los seis años a causa de un virus que contrajo tras unas vacaciones familiares en México.
Los mensajes de Blanca: la confesión más dura y triste de Benjamín Vicuña en un nuevo aniversario de la muerte de su hija. Miralo.
Con palabras cargadas de amor y nostalgia, el actor chileno recordó a su hija y reveló las señales que aún siente que recibe de ella, como si la pequeña siguiera acompañándolo desde otro lugar.
Blanca Vicuña Ardohain murió el 8 de septiembre de 2012 en una clínica de Santiago de Chile. Su partida, a tan solo seis años, conmovió a la Argentina y a Chile. Desde entonces, tanto Pampita como Benjamín recuerdan a su hija en cada fecha importante, convirtiéndola en una presencia eterna dentro de sus familias.
El actor nunca ocultó el dolor que lo acompaña desde entonces y en este nuevo aniversario abrió su corazón con una confesión que estremeció a todos. En una publicación acompañada por un tierno video de la pequeña, Vicuña escribió: “Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, diálogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras”.
Las frases, cargadas de poesía y nostalgia, dejaron al descubierto la manera en que el actor mantiene vivo el vínculo con su hija, a través de recuerdos y señales que interpreta en lo cotidiano.
El actor confesó que, a pesar del paso del tiempo, sigue sintiendo que su hija le habla de distintas maneras. Para él, Blanca está presente en los sonidos, en la naturaleza y en los gestos que le recuerdan a ella.
“Dialogo con la música”, escribió, dejando entrever que, en cada melodía, en cada color y hasta en el canto de un pájaro, él percibe un mensaje de su pequeña.
El dolor de Vicuña es compartido con Pampita, quien cada año también dedica mensajes a su hija. Ambos formaron nuevas familias, tuvieron más hijos, pero la ausencia de Blanca siempre está presente.