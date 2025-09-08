Benjamín Vicuña reveló los mensajes que escucha de Blanca, su hija fallecida

Las frases, cargadas de poesía y nostalgia, dejaron al descubierto la manera en que el actor mantiene vivo el vínculo con su hija, a través de recuerdos y señales que interpreta en lo cotidiano.

El actor confesó que, a pesar del paso del tiempo, sigue sintiendo que su hija le habla de distintas maneras. Para él, Blanca está presente en los sonidos, en la naturaleza y en los gestos que le recuerdan a ella.

“Dialogo con la música”, escribió, dejando entrever que, en cada melodía, en cada color y hasta en el canto de un pájaro, él percibe un mensaje de su pequeña.

El dolor de Vicuña es compartido con Pampita, quien cada año también dedica mensajes a su hija. Ambos formaron nuevas familias, tuvieron más hijos, pero la ausencia de Blanca siempre está presente.