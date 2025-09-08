En vivo Radio La Red
"Ni una queja más": el editorial de Antonio Laje por el resultado de las elecciones bonaerenses

El periodista y conductor de A24 analizó en su programa los comicios provinciales y cuestionó la elección de los votantes frente a la situación de inseguridad e infraestructura en la provincia de Buenos Aires.

Durante su editorial en el programa de A24, Antonio Laje se refirió a los resultados de las recientes elecciones legislativas bonaerenses, donde Fuerza Patria se impuso con una amplia ventaja. El conductor expresó su fuerte crítica hacia el voto ciudadano, calificándolo de “patético”, aunque reconoció que se trata del resultado de un proceso democrático.

“Me parece patético esto, pero también es lo que se votó”, afirmó Laje. “Sobre todo en una provincia que está estallada”, agregó, en referencia a la situación social y económica de la región. El periodista destacó que, en las semanas previas a la elección, los indicadores y encuestas ya mostraban la posibilidad de una victoria del kirchnerismo en distintos distritos bonaerenses.

Laje vinculó directamente los comicios con la gestión provincial y el impacto de la política en la vida cotidiana de los ciudadanos. “Era la elección para mandarle un mensaje al gobernador sobre su gestión espantosa, y le mandaron un mensaje que está haciendo una gestión bárbara”, señaló.

En este marco, el periodista cuestionó que los votantes hayan decidido “seguir eligiendo lo mismo que viene destruyendo a la provincia de Buenos Aires hace 40 años”.

El editorial también puso el foco en la inseguridad y la falta de infraestructura. Laje recordó recorridos recientes por distritos como La Matanza y Moreno, donde, según su relato, se observan calles deterioradas y una sensación de abandono: “Después no se quejen, ahí tenés el resultado de La Matanza. Arrasaron. Lo vimos. Moreno lo mismo. La situación de las calles, bueno, lo venimos viendo habitualmente”, afirmó.

El conductor subrayó que el resultado electoral, a su juicio, refleja una desconexión entre la elección de los votantes y los problemas cotidianos de la provincia, incluyendo la inseguridad y la falta de servicios públicos. “No nos quejemos más cuando haya inseguridad, cuando no haya Policía, cuando te maten, porque acaban de votar”, expresó.

