"Ni una queja más": el editorial de Antonio Laje por el resultado de las elecciones bonaerenses

El editorial también puso el foco en la inseguridad y la falta de infraestructura. Laje recordó recorridos recientes por distritos como La Matanza y Moreno, donde, según su relato, se observan calles deterioradas y una sensación de abandono: “Después no se quejen, ahí tenés el resultado de La Matanza. Arrasaron. Lo vimos. Moreno lo mismo. La situación de las calles, bueno, lo venimos viendo habitualmente”, afirmó.

El conductor subrayó que el resultado electoral, a su juicio, refleja una desconexión entre la elección de los votantes y los problemas cotidianos de la provincia, incluyendo la inseguridad y la falta de servicios públicos. “No nos quejemos más cuando haya inseguridad, cuando no haya Policía, cuando te maten, porque acaban de votar”, expresó.