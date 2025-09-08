En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Astrología: qué significa el portal 9/9 y cómo aprovechar su energía mágica este 9 de septiembre

El 9 de septiembre se activa un poderoso portal energético vinculado al número maestro 9. Descubrí qué significa, qué rituales hacer y cómo aprovecharlo para atraer abundancia, amor y cierres de ciclo.

9/9 en astrología: por qué este portal es clave para tu destino

El 9 de septiembre se considera una fecha clave en astrología y numerología: el portal 9/9. El número 9 representa la culminación, la sabiduría y el cierre de etapas. Es el momento ideal para dejar atrás lo que ya no suma y abrir espacio a lo nuevo.

Los especialistas coinciden en que este portal energético puede sentirse con mayor intensidad en el plano emocional y espiritual. Se trata de un día para soltar cargas, cortar vínculos tóxicos y decretar nuevas intenciones.

Rituales recomendados para hacer el 9/9

  • Escribir en papel lo que se desea dejar atrás y luego quemarlo con una vela blanca.

  • Baños de sal gruesa y hierbas para limpiar energías negativas.

  • Meditación con cuarzo blanco para conectar con la claridad y el propósito.

Signos más beneficiados el 9 de septiembre

Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) encontrarán impulso para nuevos proyectos.

Los de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) sentirán un alivio emocional al cerrar heridas.

Los de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) podrán ordenar sus metas.

Los de aire (Géminis, Libra y Acuario) se verán inspirados en lo social y creativo.

