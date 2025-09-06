Leonardo Sbaraglia brilla en Netflix con su nueva serie de 3 episodios y es el estreno del año.

A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña.

La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación.

Ficha técnica de "Las maldiciones"

Elenco: Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela

Guion: Daniel Burman junto a un equipo de escritores formado por Natacha Caravia, Martín Hodara, Andrés Gelos y Pablo Gelós

Directores: Daniel Burman y Martín Hodar

Producida por: Oficina Burman y Cimarrón (compañías de The Mediapro Studio)

Netflix presenta el tráiler de Las maldiciones, la nueva miniserie hecha en Argentina, creada por Daniel Burman, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, que se estrenará globalmente el próximo 12 de septiembre, sólo en Netflix.

Este thriller político de tres capítulos, cargados de tensión psicológica, alto riesgo y giros de trama, está producido por Oficina Burman y Cimarrón (compañías de The Mediapro Studio). La historia narra las dinámicas familiares, las herencias y el poder. La tierra y la fertilidad son temas que mueven la estructura profunda de las relaciones en Las maldiciones y el concepto más profundo de lo misterioso, cuando lo que parece familiar se vuelve amenazante.

Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, Las maldiciones se filmó en el norte argentino. Los vastos y áridos paisajes no solo sirven como escenario natural, sino que también intensifican la tensión y la ambigüedad moral de la trama, ofreciendo una visión distintiva y local del género western.

Dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, Burman también es el responsable del guion junto a un equipo de escritores formado por Natacha Caravia, Martín Hodara, Andrés Gelos y Pablo Gelós.

Cuándo se estrena "Las maldiciones", la miniserie

El 12 de septiembre marcará el inicio de su recorrido global en Netflix. Todo indica que se convertirá en una de las producciones argentinas más comentadas del año y que buscará abrir camino a nuevas narrativas locales con alcance internacional.

Leo Sbaraglia protagoniza "Las maldiciones"

Creada por Daniel Burman, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, la miniserie está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela.

Cuántos capítulos tendrá la serie "Las maldiciones"

Con apenas tres episodios, Las maldiciones apuesta por un formato breve pero intenso. Cada capítulo está diseñado para atrapar al espectador con giros inesperados y escenas cargadas de simbolismo.