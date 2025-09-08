En vivo Radio La Red
Pablo Echarri
Nancy Dupláa
Se supo a qué se dedica Morena, la hija de 22 años de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

A los 55 años, Pablo Echarri, habló sobre sus hijos y reveló a que se dedica Morena, de 22 años, que tiene junto a Nancy Dupláa, además de Julián. Su familia, el verdadero refugio.

Mis hijos están enormes. Morena tiene 22 años y Julián 15. Impresiona el paso del tiempo. Verlos crecer me provoca mucha alegría porque los veo transitar por un buen camino”, confesó Echarri en una entrevista, con una mezcla de orgullo y nostalgia.

Lejos de las cámaras, Morena, la hija mayor, decidió forjar su camino en el diseño de indumentaria. “Está en el CBC y cursando Diseño de Indumentaria. Le gusta mucho la ropa, diseña, dibuja y cose. Está dando sus primeros pasos en eso”, explicó el actor.

Pero Morena ya había mostrado sus cartas. A los 20 años creó Hetaira Studio, una marca disruptiva y sensual con prendas de encaje, gasa y tul, que abrazó la tendencia del street style y la lencería urbana. Un proyecto audaz que dejó ver su impronta creativa y su deseo de marcar un estilo propio.

El más chico, Julián, todavía cursa la secundaria, pero empieza a descubrir sus intereses. Con apenas 15 años, vive esa etapa de definiciones, aunque por ahora, ninguno de los hijos parece inclinarse hacia la actuación.

“Eso no quiere decir que algún día se manifieste. Veo a hijos de compañeros que no mostraron interés y de golpe se despertaron al placer de actuar. No descarto que eso pueda suceder con mis hijos, pero hoy no los veo con ese interés”, reconoció Echarri.

Aunque Morena y Julián crecieron en un entorno artístico, Echarri y Dupláa prefieren que sus hijos no se dejen seducir por el brillo fácil de la fama. “Prefiero que estudien y tengan una herramienta sólida. El mundo ha cambiado mucho. Antes había otras oportunidades y era más fácil encontrar un camino incluso sin estudiar. Hoy es distinto”, reflexionó el actor, que nunca pierde de vista su propia historia de lucha.

Nacido en Villa Domínico, Echarri sabe de sacrificios y esfuerzo, y proyecta esa enseñanza en sus hijos. No quiere que el apellido ni el éxito ajeno marquen sus destinos.

