Se supo a qué se dedica Morena, la hija de 22 años de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

El más chico, Julián, todavía cursa la secundaria, pero empieza a descubrir sus intereses. Con apenas 15 años, vive esa etapa de definiciones, aunque por ahora, ninguno de los hijos parece inclinarse hacia la actuación.

image

“Eso no quiere decir que algún día se manifieste. Veo a hijos de compañeros que no mostraron interés y de golpe se despertaron al placer de actuar. No descarto que eso pueda suceder con mis hijos, pero hoy no los veo con ese interés”, reconoció Echarri.

Aunque Morena y Julián crecieron en un entorno artístico, Echarri y Dupláa prefieren que sus hijos no se dejen seducir por el brillo fácil de la fama. “Prefiero que estudien y tengan una herramienta sólida. El mundo ha cambiado mucho. Antes había otras oportunidades y era más fácil encontrar un camino incluso sin estudiar. Hoy es distinto”, reflexionó el actor, que nunca pierde de vista su propia historia de lucha.

Nacido en Villa Domínico, Echarri sabe de sacrificios y esfuerzo, y proyecta esa enseñanza en sus hijos. No quiere que el apellido ni el éxito ajeno marquen sus destinos.