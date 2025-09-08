Lali Espósito enfrentó los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat y descolocó a todos

Por otro lado, Ochoa le preguntó sobre el contenido político de su show y el lanzamiento de su tema Payaso, que muchos interpretaron como una crítica directa al presidente Javier Milei. “Entre tanto guiño político en tu show, sacaste un tema (Payaso) que todo el mundo dice que se lo dedicaste a Javier Milei... ¿Se lo dedicaste al presidente?”, le consultó.

La respuesta de Lali fue tajante: “A todos los payasos, a todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales”. Y agregó: “Por supuesto, él y toda esa gente payasos totales... Un chiste son”.

La imagen que encendió los rumores de boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

¿Se aproxima una boda inesperada en el mundo del espectáculo? Un comentario de Anita, la hermana de Lali Espósito, encendió las alarmas y desató rumores sobre un posible casamiento entre la cantante y Pedro Rosemblat.

Todo surgió cuando la hermana mayor de Lali lanzó una frase al aire durante el streaming Patria y Familia (Luzu TV), mientras debatían sobre el supuesto compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce. “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, dijo, y de inmediato las redes comenzaron a especular, relacionando sus palabras con la artista pop y el conductor de Gelatina, una de las parejas más queridas del ambiente local.

En medio de la ola de rumores, una publicación del atelier Iara Alta Costura avivó aún más las sospechas. En la imagen compartida se ve a Lali junto al diseñador Mario Vidal, y al fondo, un vestido de novia que no pasó desapercibido.

“No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, escribieron en el pie de foto, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones.

La publicación se viralizó rápidamente y los fans comenzaron a preguntarse si se trató de una simple visita, una producción especial o si, efectivamente, hay planes de boda en el horizonte.

lali atelier