Conmoción en Mendoza: una nena de tres años murió aplastada después de que una moto colisionó en su casa

Testigos indicaron que la madre de la niña y una tía estaban dentro de la vivienda al momento del accidente. Tras escuchar un fuerte estruendo en el patio delantero, salieron y hallaron a la menor atrapada bajo los escombros. Iniciaron los primeros intentos de rescate con la ayuda de vecinos ante una escena que generó conmoción y angustia en el barrio.

El conductor de la moto fue aprehendido por personal de la Comisaría 31ª, que intervino tras un intento de agresión por parte de familiares de la víctima. Luego fue trasladado a la Comisaría 25ª, donde permanece a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias solicitadas por el Ayudante Fiscal de turno.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación busca determinar si existió intervención de un segundo vehículo y esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al trágico desenlace. La fiscalía continúa con la toma de declaraciones y análisis de la evidencia recolectada en el lugar del accidente.