Policiales
Conmoción
Mendoza
TRAGEDIA EN GUAYMALLÉN

Conmoción en Mendoza: una nena de tres años murió aplastada después de que una moto colisionó en su casa

El accidente ocurrió en el asentamiento Lihue cuando el conductor del rodado perdió el control y derribó el muro de una vivienda que cayó sobre la menor. La mamá, la tía y los vecinos intentaron socorrer a la menor.

El accidente ocurrió en el barrio Lihué. (Foto: redes).

El episodio se registró pasadas las 15 en el asentamiento Lihue, en la intersección de Virgen de las Nieves y Colón. Según fuentes policiales, el conductor de la moto perdió el control del rodado y colisionó contra el cierre perimetral de la casa, construida con ladrillos y adobe, lo que provocó el derrumbe sobre M.A.A.V, la niña que se encontraba en el interior.

Vecinos y familiares auxiliaron a la menor de manera inmediata y la trasladaron por sus propios medios al hospital, ante la imposibilidad de esperar la llegada de la ambulancia. Pese a los esfuerzos médicos, la niña falleció poco después de su ingreso.

niña choque Mendoza

El conductor del rodado, un hombre de 28 años que circulaba acompañado por su pareja, declaró que había sido impactado por otro vehículo mientras transitaba por Virgen de las Nieves, lo que derivó en la pérdida de control y la colisión contra la vivienda. La policía secuestró la motocicleta marca Guerrera 110cc implicada en el accidente.

Testigos indicaron que la madre de la niña y una tía estaban dentro de la vivienda al momento del accidente. Tras escuchar un fuerte estruendo en el patio delantero, salieron y hallaron a la menor atrapada bajo los escombros. Iniciaron los primeros intentos de rescate con la ayuda de vecinos ante una escena que generó conmoción y angustia en el barrio.

El conductor de la moto fue aprehendido por personal de la Comisaría 31ª, que intervino tras un intento de agresión por parte de familiares de la víctima. Luego fue trasladado a la Comisaría 25ª, donde permanece a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias solicitadas por el Ayudante Fiscal de turno.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación busca determinar si existió intervención de un segundo vehículo y esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al trágico desenlace. La fiscalía continúa con la toma de declaraciones y análisis de la evidencia recolectada en el lugar del accidente.

