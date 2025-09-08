La Tora Villar fulminó a Josefina Pouso tras el escándalo con Maxi Kilates: "Es raro..."

En ese sentido, reveló el contenido del mensaje que le envió a Maxi: "Lo voy a decir al aire, así La Tora sabe que yo le escribí al mamerto que tiene al lado: 'a mí no me metan en su toxicidad. Desde el momento en que supe que estabas en pareja, dejé de merodear. Al contrario, me puse re contenta por la relación'".

Por su parte, La Tora volvió a referirse al tema en LAM (América TV), donde reafirmó que fue ella quien expuso la situación: "Todo salió de mi boca, él no me dijo nada. Sí, obviamente, teníamos confianza y nos decíamos 'ché, me mandó mensaje esta persona'. Y si vos ves que esa persona está en pareja y ya el primer mensaje no te respondió, el segundo, el tercero, me parece que no da".

El cronista Santiago Riva Roy le comentó que Pouso había dicho que no sabía que Maxi estaba en pareja con ella. Ante eso, La Tora respondió con incredulidad: "Es medio raro que sepa todo el mundo y no sepa ella. Mismo ella dijo que lo felicitó por noviazgo".

Finalmente, cerró con una frase que dejó en claro su postura: "Yo vi los mensajes, yo tengo los mensajes. No los voy a mostrar, no me interesa".

Embed

La Tora Villar se quebró al hablar de su separación de Maxi Appap

La Tora Villar decidió hablar públicamente tras su separación de Maxi Appap y no pudo evitar mostrar su angustia al referirse a las razones que llevaron al final de la relación.

Terminar una historia en la que se ha depositado tanto es una experiencia dolorosa, y no solo ocurre en el amor. Esta vez le tocó atravesarlo a la ex participante de Gran Hermano, quien, luego de distanciarse del cantante, se mostró frágil y conmovida al quebrarse en vivo durante una entrevista en Intrusos (América TV).

Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectada, compartió su vivencia: "Cosas del vínculo y pareja donde quizás yo estaba enfocada más en ayudarlo a él que en mí misma", expresó ante la pregunta de la cronista del programa. La periodista le comentó: "Estás emocionada", y ella respondió: "No sé...", dejando que el silencio se hiciera presente por unos instantes.

Al profundizar sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión, explicó: "Un poco de no cuidar, de cosas de la relación que uno permite, fue la mejor decisión que uno puede tomar. Faltó el respeto, después que cada uno saque las conclusiones, yo no me puedo hacer cargo de lo que piensen".