Su madre se negó a darle dinero para comprar drogas y él tomó una drástica decisión

el-hecho-ocurrio-en-el-barrio-san-marcos-de-la-capital-correntina-foto-gentileza-noticiero9-GPCTX7D3VVGZ5M7M4OPGSFZDWY El hecho ocurrió en el barrio San Marcos de la capital correntina (Foto: Gentileza Noticiero9)

Las llamas se propagaron rápidamente por la habitación y una espesa columna de humo comenzó a salir de la casa, generando momentos de desesperación entre los ocupantes y los vecinos de la zona.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría 12° y del Destacamento San Marcos llegaron de inmediato al lugar y encontraron el incendio en pleno desarrollo.

Ante el riesgo de que el fuego alcanzara otros ambientes de la vivienda, los policías actuaron rápidamente y comenzaron a combatir las llamas utilizando baldes con arena y la colaboración de varios vecinos.

Gracias a esa intervención inicial lograron contener el foco ígneo hasta la llegada de los equipos especializados. Minutos después, dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de la Policía de Corrientes completaron las tareas de extinción, enfriamiento y control del área afectada.

No hubo heridos pese al peligro

A pesar de la gravedad del incidente, todas las personas que se encontraban dentro de la vivienda pudieron ser evacuadas a tiempo. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni personas heridas, aunque el incendio provocó daños materiales en uno de los ambientes de la propiedad.

Desde la fuerza destacaron especialmente la labor del oficial subayudante Meza, quien coordinó las primeras tareas de asistencia y colaboró en la evacuación de los moradores antes de la llegada de los equipos de rescate.

El agresor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia

Tras provocar el incendio, el joven intentó alejarse de la zona, pero fue localizado y detenido por efectivos policiales en las inmediaciones del lugar. Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada de manera preliminar como incendio intencional y violencia familiar, mientras los investigadores avanzan con la recolección de testimonios y peritajes para determinar las circunstancias exactas del hecho.