Valentino, hijo de Natacha Jaitt, denunció a su tío Ulises por violencia familiar y contó el calvario que vivió

Allí también habló de la actitud de su mamá, quien, según contó, nunca habría tomado dimensión de la gravedad de lo que sucedía a su alrededor, aunque en algún momento intentó ponerle un freno: “Mi madre no estuvo tan pendiente de lo que pasaba con Ulises, porque estaba con muchas cosas enfrente y no tenía tiempo para darme esa atención que yo necesitaba. No la juzgo para nada, porque estaba atravesando un momento difícil de su vida”.

“Yo viví bajo manipulación de él por muchos años, hasta que decidí actuar. Tenía que hacer como que él era el tío perfecto, como que era un padre para mí. (...) Él creía que la única opción para que yo me porte bien, porque yo era muy rebelde, era usar la mano dura. Y lo fue así desde que yo tenía ocho hasta mis 16 años”, relató de manera estrememecedora.

Embed

Cómo fue el calvario que vivió Valentino, hijo de Natacha Jaitt

“Empezó con manotazos, después zamarreos, me agarraba de los pelos y me arrastraba por toda la casa. Me ha pegado con cinturón; me ha dejado marcas en las piernas; me ha dejado lesiones en la cara; me ha subido hasta el baño del piso de arriba. Me ha metido en el baño con agua fría, mientras me caía el agua fría el tipo me cag... a trompadas, agarraba un palo de escoba, me lo partía a la mitad en la espalda, en las piernas. Estuve dos semanas rengo, no pude caminar mientras el se cagaba de risa y decía que me la tenía que bancar”, dijo.

Entonces reconoció: “Yo vivía con demasiada presión, amenaza y manipulación. Yo creía que todo lo que él me hacía estaba bien. Creía que me lo merecía. Él lo hacía porque al final del día él pensaba que se arrepentía, como que no quería, pero él decía que no le quedaba otra. Viví muchos años bajo sus alas demoníacas. Siempre ocultó esa versión de él en los medios, quiso quedar como el papá nuevo que yo tenía, el tío perfecto”.

"Yo iba a la escuela, pero si me pegaba, faltaba. Estaba marcado, tenía lesiones. Si yo iba y veían las marcas, iban a denunciarlo. He tenido que mentir diciendo que me habían robado, porque un día tenía la puerta abierta, llegué tarde y él había entrado. Todo para tomar aire fresco… El único lugar a donde iba era el chino o la plaza, a dos cuadras", siguió su relato Valentino.

Valentino denunció a Ulises Jaitt

Además, explicó que su hermana también estuvo exenta: “Fallece mi mamá. Yo vivo solamente con él. Mi hermana también viene a vivir conmigo. Pero así mismo mi hermana era como mi madre. No se metían mucho en la situación y trataban de escapar de la violencia de Ulises”.

Embed

Tras entrar becado a una escuela de la colectividad judía todo cambió: “A partir de entrar al psicólogo, yo abrí los ojos”.

Valentino reveló que a sus 16 se fue a vivir a un hogar y tras un infructuoso reencuentro con su tío decidió que no tenía retorno: “Si lo tenía que sacar de mi casa tenía que denunciarlo”.