Denuncia explosiva contra Silvio Soldán: grave acusación de violencia y escándalo familiar

Durante el ciclo, la conductora Karina Mazzocco aportó más contexto sobre la denuncia: “Una ex empleada de la ex mujer de Silvio nos contó que trabajaba en su casa, que luego llegó el hijo de Soldán, que tiene problemas de salud mental y vivió una situación muy delicada”.

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Qué dijo Silvio Soldán sobre la denuncia y cuál es su versión de los hechos

Lejos de quedarse en silencio, Silvio Soldán defendió tanto a su hijo como a su exesposa y apuntó directamente contra la credibilidad de la denunciante. “Era una chica maravillosa, fantástica, Marta la adoraba. Después tuvo un quiebre en su vida y cambió. Se convirtió en una persona no amistosa y en una enemiga”, sostuvo.

En paralelo, se aclaró que Marta Moreno es una mujer mayor que necesita cuidados permanentes, lo que contextualiza el rol que cumplía Parra dentro del hogar.

Sobre las críticas vinculadas al comportamiento de su hijo, Soldán fue contundente: “Ella nunca se quejó de mi hijo. A veces me decía que el chico no se portaba bien, pero bueno, ¿Por qué no renunció en su momento? En su momento se la bancó perfectamente”.

Mientras la denuncia avanza y suma detalles, el caso promete escalar en el plano judicial y mediático, con versiones cruzadas que ya generan fuerte repercusión.