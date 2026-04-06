Denuncia explosiva contra Silvio Soldán: grave acusación de violencia y escándalo familiar
Una ex cuidadora denunció a Silvio Soldán, a su hijo Augusto Soldán y a Marta Moreno por presuntos hechos de violencia e irregularidades laborales. El conductor respondió en A la Tarde y dio su versión de los hechos.
6 abr 2026, 16:30
Denuncia explosiva contra Silvio Soldán: grave acusación de violencia y escándalo familiar
Una exempleada doméstica de Silvio Soldán lo denunció por presuntos episodios de violencia que lo involucran a él, a su hijo mayor, Augusto Soldán y a su exesposa, Marta Moreno. La acusación fue realizada por Rebeca Parra, quien trabajó como cuidadora en el entorno familiar y expuso su testimonio en A la Tarde (América TV).
El conductor decidió responder públicamente en ese mismo ciclo, donde dio su versión de los hechos y cuestionó con dureza a la denunciante. “A todo el mundo le tienta salir un poco en televisión”, disparó, minimizando las declaraciones que se conocieron en las últimas horas.
Según relató Parra, vivió situaciones de mucha tensión durante el tiempo que trabajó como acompañante terapéutica. En ese contexto, explicó cuáles eran sus tareas cotidianas y detalló el episodio más grave que asegura haber atravesado: “Fui acompañante terapeútico, hacía todas las cosas de la casa, los llevaba al médico. Cuando él (Silvito) estaba violento con un brote psicótico, me agarró del cuello”.
Además, la mujer sostuvo que el vínculo laboral tenía irregularidades, ya que, según su testimonio, los pagos se realizaban en efectivo y sin registrar, incluso dentro de un auto.
Durante el ciclo, la conductora Karina Mazzocco aportó más contexto sobre la denuncia: “Una ex empleada de la ex mujer de Silvio nos contó que trabajaba en su casa, que luego llegó el hijo de Soldán, que tiene problemas de salud mental y vivió una situación muy delicada”.
Embed
Qué dijo Silvio Soldán sobre la denuncia y cuál es su versión de los hechos
Lejos de quedarse en silencio, Silvio Soldán defendió tanto a su hijo como a su exesposa y apuntó directamente contra la credibilidad de la denunciante. “Era una chica maravillosa, fantástica, Marta la adoraba. Después tuvo un quiebre en su vida y cambió. Se convirtió en una persona no amistosa y en una enemiga”, sostuvo.
En paralelo, se aclaró que Marta Moreno es una mujer mayor que necesita cuidados permanentes, lo que contextualiza el rol que cumplía Parra dentro del hogar.
Sobre las críticas vinculadas al comportamiento de su hijo, Soldán fue contundente: “Ella nunca se quejó de mi hijo. A veces me decía que el chico no se portaba bien, pero bueno, ¿Por qué no renunció en su momento? En su momento se la bancó perfectamente”.
Mientras la denuncia avanza y suma detalles, el caso promete escalar en el plano judicial y mediático, con versiones cruzadas que ya generan fuerte repercusión.