Tensión en Vélez: feroz ataque a la inmobiliaria del presidente del club

La escalada de violencia no para, y rompieron la puerta de vidrio de la inmobiliaria en lo que hasta el momento se desconoce si fue un ataque de los hinchas, amenazas a las cabezas del club o simplemente un hecho de inseguridad aislado.

El local, que queda en el barrio porteño de Caballito, se encuentra en estos momentos bajo custodia policial, y se desconocen los autores del hecho.

Desde el fondo de la tabla, Vélez Sarsfield atraviesa uno de sus peores momentos con la sorpresiva salida de Ricardo Gareca, quien tras dirigir apenas una docena de partidos, decidió dar un paso al costado y abandonar su rol de entrenador en el club de Liniers. Sin embargo, no todas son malas noticias para los hinchas del Fortín, quienes se volvieron a ilusionar con el regreso de Carlos Bianchi a las arcas de la institución.

“No me arrepiento de no haber vuelto a Vélez. Yo había dicho que volvería a dirigirlo el día que peleara el descenso. No lo peleó y no me necesitaron. Aparte salieron muchas veces campeón sin mí. Vélez no me necesitó después de que me fui, tuvo muy buenos técnicos que fueron campeones”, dijo hace algún tiempo el Virrey, despertando todo tipo de especulaciones con su vuelta.

El Fortín es uno de los seis equipos que, de terminar hoy el torneo, definirían uno de los descenso a la Primera Nacional -porque Arsenal, último de la tabla anual, ya desciende por promedios-, con lo cual la frase del ídolo tomó mucha fuerza.

En cada visita del referente del club al estadio Amalfitani, además, el recibimiento de la gente habla por sí solo, y no sería para nada descabellado el futuro desembarco del ídolo en la dirección del equipo que, por ahora, estará a cargo de Marcelo Bravo.