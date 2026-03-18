Conmoción en Misiones: hallaron muerta a una docente y actriz en un micro que llegó desde Buenos Aires

mariana-pizarro-era-docente-activista-y-coordinadora-de-la-regional-obera-del-programa-teatro-de-la-universidad-nacional-de-misiones-foto-gentileza-misiones-online-MAXR6PKVQBD43BAK76N43NKQBU Las autoridades investigan cómo murió la docente. (Foto: gentileza Misiones Online)

Tras la alerta del conductor, personal de la Comisaría Decimoséptima y del Comando Táctico Especial Terminal intervino en el lugar. Los efectivos constataron que la mujer no presentaba signos vitales y dieron aviso a un médico, además de convocar a la División Científica para realizar las pericias. El cuerpo fue encontrado en el asiento número 20, donde la pasajera había permanecido durante el viaje.

Investigan las causas de la muerte

Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del fallecimiento. La Justicia aguarda los resultados de las pericias para determinar qué ocurrió durante el trayecto entre Buenos Aires y Posadas.

La noticia generó una profunda conmoción entre colegas, estudiantes y referentes del teatro misionero, que destacaron la trayectoria y el compromiso social de la víctima.

El mensaje de despedida de Actores y Actrices

Tras conocerse el hecho, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó su pesar con un mensaje en redes sociales: “Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Mariana Pizarro, cuya repentina e inesperada partida nos impacta profundamente”.

Desde la entidad destacaron su rol como referente cultural y social, su compromiso con la educación popular, los derechos humanos y la defensa de mujeres y diversidades.

foto-facebook-asociacion-argentina-de-actores-y-actrices-WRRIBHNQ55AABEGSUHCLUXHNFQ La víctima fue identificada como Mariana Pizarro.

Pizarro tuvo una extensa trayectoria: fue actriz, directora, autora e investigadora, y participó activamente en espacios de formación artística. Además, tuvo un rol clave en la creación de la delegación Misiones de la asociación en 2012.

Su carrera incluyó formación en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y experiencias en México y Estados Unidos, donde desarrolló proyectos de teatro y educación comunitaria.