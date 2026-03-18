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Conmoción en Misiones: hallaron muerta a una docente y actriz en un micro que llegó desde Buenos Aires

La víctima fue identificada como Mariana Pizarro. Viajaba a Posadas e investigan las causas del fallecimiento. Efectivos constataron que la mujer no presentaba signos vitales.

Las autoridades investigan cómo murió la docente. (Foto: gentileza Misiones Online)

Las autoridades investigan cómo murió la docente. (Foto: gentileza Misiones Online)

Una mujer de 55 años fue encontrada sin vida en el asiento de un micro de larga distancia que había partido desde Buenos Aires hacia Posadas. Este hecho que generó fuerte impacto en la provincia de Misiones.

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El episodio se registró este miércoles por la mañana, alrededor de las 9:20, cuando la unidad de la empresa Vía Bariloche arribó a la Terminal de Ómnibus de Posadas, sobre la avenida Quaranta. Fue el chofer quien detectó la situación al intentar despertar a la pasajera y notar que no respondía.

La víctima fue identificada como Mariana Pizarro (55), una reconocida docente, actriz y activista cultural de Misiones. Además, se desempeñaba como coordinadora de la Regional Oberá del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones.

Según trascendió, Pizarro era muy valorada en el ámbito educativo y artístico, donde impulsaba proyectos sociales y culturales con fuerte compromiso comunitario.

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Las autoridades investigan cómo murió la docente. (Foto: gentileza Misiones Online)

Las autoridades investigan cómo murió la docente. (Foto: gentileza Misiones Online)

Tras la alerta del conductor, personal de la Comisaría Decimoséptima y del Comando Táctico Especial Terminal intervino en el lugar. Los efectivos constataron que la mujer no presentaba signos vitales y dieron aviso a un médico, además de convocar a la División Científica para realizar las pericias. El cuerpo fue encontrado en el asiento número 20, donde la pasajera había permanecido durante el viaje.

Investigan las causas de la muerte

Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del fallecimiento. La Justicia aguarda los resultados de las pericias para determinar qué ocurrió durante el trayecto entre Buenos Aires y Posadas.

La noticia generó una profunda conmoción entre colegas, estudiantes y referentes del teatro misionero, que destacaron la trayectoria y el compromiso social de la víctima.

El mensaje de despedida de Actores y Actrices

Tras conocerse el hecho, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó su pesar con un mensaje en redes sociales: Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Mariana Pizarro, cuya repentina e inesperada partida nos impacta profundamente”.

Desde la entidad destacaron su rol como referente cultural y social, su compromiso con la educación popular, los derechos humanos y la defensa de mujeres y diversidades.

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La víctima fue identificada como Mariana Pizarro.

La víctima fue identificada como Mariana Pizarro.

Pizarro tuvo una extensa trayectoria: fue actriz, directora, autora e investigadora, y participó activamente en espacios de formación artística. Además, tuvo un rol clave en la creación de la delegación Misiones de la asociación en 2012.

Su carrera incluyó formación en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y experiencias en México y Estados Unidos, donde desarrolló proyectos de teatro y educación comunitaria.

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