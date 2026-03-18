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"Trágica": la principal hipótesis sobre qué le causó la muerte al turista estadounidense en Ushuaia

El cuerpo fue hallado en una zona de difícil acceso tras varios días de búsqueda. La investigación avanza para determinar las circunstancias de su muerte, mientras continúan las pericias y el trabajo conjunto con la embajada de su país.

Hallaron sin vida al turista estadounidense en Ushuaia. 

Hallaron sin vida al turista estadounidense en Ushuaia. 
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El hallazgo se produjo el fin de semana en un área cercana al Ojo del Albino, a unos 18 kilómetros de la ciudad, en el mismo circuito que conduce a la Laguna Esmeralda. Allí, en un entorno de geografía agreste y condiciones climáticas cambiantes, equipos de rescate encontraron el cuerpo sin vida del turista.

“El cuerpo fue encontrado sin vida y, si bien no puedo dar precisiones, puedo decir que tuvo una muerte trágica”, explicó el jefe de la comisaría primera de Ushuaia, Martín Bobba. Según las primeras pericias realizadas en el lugar, Bartel habría caído desde una altura aproximada de 90 metros, lo que le provocó la muerte.

La desaparición y el inicio de la búsqueda

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Misterio en Ushuaia: hallaron muerto a un turista y creen que cay&oacute; 90 metros.&nbsp;

Misterio en Ushuaia: hallaron muerto a un turista y creen que cayó 90 metros.

La investigación comenzó cuando la propietaria del departamento que el turista había alquilado en Ushuaia denunció su desaparición al no poder contactarlo el día en que debía devolver la vivienda.

“Todo comenzó el sábado, cuando el hombre debía entregar el departamento y no respondía. Entonces la propietaria se acercó a la comisaría y de inmediato se iniciaron las investigaciones”, detalló Bobba en declaraciones a medios locales.

A partir de allí, los investigadores reconstruyeron sus últimos movimientos y determinaron que había alquilado un Toyota Etios blanco el día previo a desaparecer. Gracias a cámaras de seguridad, pudieron establecer que el jueves 12 salió a las 8 de la mañana desde el barrio Andorra, vestido con ropa considerada poco adecuada para realizar trekking de montaña.

El dato clave que orientó el operativo

El avance decisivo llegó cuando las autoridades localizaron el vehículo alquilado en el estacionamiento del sendero hacia Laguna Esmeralda y el glaciar Ojo del Albino, una zona frecuentada por excursionistas.

Con esa información, se desplegó un operativo conjunto que incluyó a la Comisión de Auxilio de Ushuaia, la División Delitos Complejos y unos 22 rescatistas, quienes concentraron la búsqueda en ese sector.

Finalmente, tras intensos rastrillajes, el cuerpo fue hallado en un área de difícil acceso, lo que complicó tanto la localización como el posterior rescate.

Autopsia y traslado de los restos

Luego del hallazgo, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá confirmar oficialmente la causa de muerte.

En paralelo, las autoridades activaron el protocolo internacional correspondiente y se dio intervención a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que ya tomó contacto con la familia del fallecido.

“Una vez que se completen las pericias, la embajada se encargará del traslado de los restos hacia Estados Unidos”, indicaron fuentes del caso.

Quién era Sean Christopher Bartel

Sean Christopher Bartel era oriundo del estado de Kentucky y, según relataron allegados en redes sociales, llevaba una vida marcada por los viajes y el periodismo.

Había llegado a la Argentina el 3 de marzo y, antes de arribar a Ushuaia, recorrió destinos como Buenos Aires y El Chaltén, dos puntos emblemáticos del turismo internacional.

Tras conocerse la noticia de su muerte, amigos y conocidos lo despidieron con mensajes cargados de emoción: “Era un buen tipo”, “una persona hermosa por dentro y por fuera” y “auténticamente curioso”, fueron algunas de las frases que se multiplicaron en redes.

Era único como periodista y como persona” y “un talento multidotado”, destacaron otros mensajes, que reflejan el perfil inquieto y aventurero del turista.

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