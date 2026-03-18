"Trágica": la principal hipótesis sobre qué le causó la muerte al turista estadounidense en Ushuaia

“Todo comenzó el sábado, cuando el hombre debía entregar el departamento y no respondía. Entonces la propietaria se acercó a la comisaría y de inmediato se iniciaron las investigaciones”, detalló Bobba en declaraciones a medios locales.

A partir de allí, los investigadores reconstruyeron sus últimos movimientos y determinaron que había alquilado un Toyota Etios blanco el día previo a desaparecer. Gracias a cámaras de seguridad, pudieron establecer que el jueves 12 salió a las 8 de la mañana desde el barrio Andorra, vestido con ropa considerada poco adecuada para realizar trekking de montaña.

El dato clave que orientó el operativo

El avance decisivo llegó cuando las autoridades localizaron el vehículo alquilado en el estacionamiento del sendero hacia Laguna Esmeralda y el glaciar Ojo del Albino, una zona frecuentada por excursionistas.

Con esa información, se desplegó un operativo conjunto que incluyó a la Comisión de Auxilio de Ushuaia, la División Delitos Complejos y unos 22 rescatistas, quienes concentraron la búsqueda en ese sector.

Finalmente, tras intensos rastrillajes, el cuerpo fue hallado en un área de difícil acceso, lo que complicó tanto la localización como el posterior rescate.

Autopsia y traslado de los restos

Luego del hallazgo, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá confirmar oficialmente la causa de muerte.

En paralelo, las autoridades activaron el protocolo internacional correspondiente y se dio intervención a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que ya tomó contacto con la familia del fallecido.

“Una vez que se completen las pericias, la embajada se encargará del traslado de los restos hacia Estados Unidos”, indicaron fuentes del caso.

Quién era Sean Christopher Bartel

Sean Christopher Bartel era oriundo del estado de Kentucky y, según relataron allegados en redes sociales, llevaba una vida marcada por los viajes y el periodismo.

Había llegado a la Argentina el 3 de marzo y, antes de arribar a Ushuaia, recorrió destinos como Buenos Aires y El Chaltén, dos puntos emblemáticos del turismo internacional.

Tras conocerse la noticia de su muerte, amigos y conocidos lo despidieron con mensajes cargados de emoción: “Era un buen tipo”, “una persona hermosa por dentro y por fuera” y “auténticamente curioso”, fueron algunas de las frases que se multiplicaron en redes.

“Era único como periodista y como persona” y “un talento multidotado”, destacaron otros mensajes, que reflejan el perfil inquieto y aventurero del turista.