Tragedia en un bar: no lo dejaron entrar y murió tras una brutal pelea con patovicas

Tras el enfrentamiento, el hombre se desplomó en la vereda y murió minutos después, lo que desató un operativo policial en la zona y la intervención de peritos.

La hipótesis de asfixia y la autopsia clave

Si bien la causa de muerte aún no fue confirmada oficialmente, los primeros indicios apuntan a una posible asfixia mecánica. La hipótesis sugiere que Rogers habría sido reducido mediante una maniobra que comprometió su respiración.

No obstante, será la autopsia ordenada por la fiscalía la que determine con precisión qué ocurrió y si existió o no una maniobra letal durante la intervención de los patovicas.

Cuatro detenidos y peritajes en marcha

Bar Sutton clausurado muerte 2 Muerte en un boliche de San Miguel: detuvieron a cuatro patovicas y sospechan que lo ahorcaron.

A partir de los testimonios recolectados y el análisis preliminar de las imágenes, la fiscal Lorena Carpovich, titular de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, ordenó la detención de los cuatro empleados de seguridad.

Los acusados fueron identificados como: Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50). Todos permanecen detenidos y a la espera de ser indagados.

Además, los investigadores secuestraron equipos DVR y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para reconstruir con mayor precisión la secuencia del hecho y determinar el grado de responsabilidad de cada uno.

Clausura del boliche y avance de la causa

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar Sutton y confirmó que puso a disposición de la Justicia las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

La causa fue caratulada como homicidio y continúa en plena etapa investigativa. No se descarta que, con el avance de las pruebas, puedan surgir nuevas imputaciones o cambios en la calificación legal.