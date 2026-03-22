Tragedia en un bar: no lo dejaron entrar y murió tras una brutal pelea con patovicas
La víctima de 51 años habría intentado ingresar cuando el local ya estaba cerrado y comenzó una pelea con el personal de seguridad.
Muerte en un boliche de San Miguel: detuvieron a cuatro patovicas y sospechan que lo ahorcaron.
Una violenta escena ocurrida durante la madrugada terminó con la muerte de un hombre de 51 años en la vereda de un bar de San Miguel y con cuatro empleados de seguridad detenidos, acusados de haber participado en el hecho. La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, quien, según la reconstrucción inicial, habría intentado ingresar al local cuando ya estaba cerrado.
El episodio se registró en la puerta del barSutton, ubicado en la intersección de Las Heras y Paunero, en la localidad de Bella Vista. De acuerdo con fuentes de la investigación, Rogers llegó acompañado por dos personas, entre ellas su hijo de 23 años, quien se convirtió en testigo clave de lo ocurrido.
Una discusión que terminó en tragedia
Según los primeros datos, el hombre quiso entrar al local fuera del horario permitido, lo que derivó en una discusión con el personal de seguridad. En cuestión de segundos, la situación escaló a una pelea física.
Testigos indicaron que Rogers se trenzó a golpes con uno de los patovicas, y luego intervinieron otros empleados del lugar para reducirlo. La secuencia ocurrió en plena vía pública y quedó parcialmente registrada por cámaras de seguridad, tanto privadas como municipales.
Tras el enfrentamiento, el hombre se desplomó en la vereda y murió minutos después, lo que desató un operativo policial en la zona y la intervención de peritos.
La hipótesis de asfixia y la autopsia clave
Si bien la causa de muerte aún no fue confirmada oficialmente, los primeros indicios apuntan a una posible asfixia mecánica. La hipótesis sugiere que Rogers habría sido reducido mediante una maniobra que comprometió su respiración.
No obstante, será la autopsia ordenada por la fiscalía la que determine con precisión qué ocurrió y si existió o no una maniobra letal durante la intervención de los patovicas.
Cuatro detenidos y peritajes en marcha
A partir de los testimonios recolectados y el análisis preliminar de las imágenes, la fiscal Lorena Carpovich, titular de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, ordenó la detención de los cuatro empleados de seguridad.
Los acusados fueron identificados como: Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50). Todos permanecen detenidos y a la espera de ser indagados.
Además, los investigadores secuestraron equipos DVR y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para reconstruir con mayor precisión la secuencia del hecho y determinar el grado de responsabilidad de cada uno.
Clausura del boliche y avance de la causa
En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar Sutton y confirmó que puso a disposición de la Justicia las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.
La causa fue caratulada como homicidio y continúa en plena etapa investigativa. No se descarta que, con el avance de las pruebas, puedan surgir nuevas imputaciones o cambios en la calificación legal.