Horror en Ecuador: asesinaron a balazos a un árbitro en medio de un partido de futbol
Javier Ortega, de 48 años, fue baleado en la cancha durante un encuentro barrial en la provincia de El Oro. El ataque, ocurrió a plena luz del día.
Asesinaron a un árbitro en medio de un partido de fútbol. (Foto: Ecuavisa y José Loja Parque de la Paz El Oro)
El fútbol ecuatoriano está en shock tras el asesinato de Javier Ortega, un árbitro de 48 años que fue baleado en una cancha durante un encuentro barrial en la provincia de El Oro. El ataque, ocurrido a plena luz del día, obligó a suspender el partido y generó una fuerte conmoción entre jugadores, espectadores y vecinos.
De acuerdo a testimonios recogidos por medios locales, varios hombres armados ingresaron al predio deportivo minutos antes del inicio del partido y se dirigieron directamente hacia Ortega, quien en ese momento se encontraba como espectador.
En medio de la sorpresa general, el árbitro recibió al menos un disparo. La situación provocó pánico en el lugar: los presentes evacuaron rápidamente la cancha mientras el encuentro quedaba suspendido de inmediato.
Ortega fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano, pero falleció poco después de su ingreso, pese a los intentos del personal médico por salvarle la vida. El crimen generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad, que desplegaron un operativo en la zona para preservar la escena y recolectar pruebas.
Investigación en curso: sospechan un ataque planificado
Los investigadores no descartan que se haya tratado de un ataque premeditado. Personal forense realizó pericias en el lugar y tomó declaraciones a testigos para reconstruir cómo se produjo la agresión.
“Esto es a sangre fría”, aseguró un vocero policial, mientras continúan las tareas para identificar a los responsables.
Dolor y reclamo de justicia
Tras el crimen, vecinos encendieron velas en el barrio en señal de duelo, mientras familiares y amigos de Ortega exigieron respuestas y justicia por lo ocurrido.
En tanto, el club organizador decidió suspender los próximos partidos hasta que haya mayor claridad sobre las circunstancias del asesinato, en un contexto marcado por la indignación y la incertidumbre.