Horror en Ecuador: asesinaron a balazos a un árbitro en medio de un partido de futbol

javier-ortega-estaba-en-el-predio-como-un-espectador-mas-foto-the-sun-MCLG54OVGBDHNPLP2TOKOKUH7M Javier Ortega estaba en el predio como un espectador más. (Foto: The Sun)

Investigación en curso: sospechan un ataque planificado

Los investigadores no descartan que se haya tratado de un ataque premeditado. Personal forense realizó pericias en el lugar y tomó declaraciones a testigos para reconstruir cómo se produjo la agresión.

“Esto es a sangre fría”, aseguró un vocero policial, mientras continúan las tareas para identificar a los responsables.

Dolor y reclamo de justicia

Tras el crimen, vecinos encendieron velas en el barrio en señal de duelo, mientras familiares y amigos de Ortega exigieron respuestas y justicia por lo ocurrido.

En tanto, el club organizador decidió suspender los próximos partidos hasta que haya mayor claridad sobre las circunstancias del asesinato, en un contexto marcado por la indignación y la incertidumbre.