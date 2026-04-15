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Coti Romero reaccionó de violenta manera y terminó a las piñas en el reality español: el video

A pocos días de haber desembarcado en La Cárcel de los Gemelos, Coti Romero protagonizó un nuevo y tenso cruce con La Falete que dejó a todos los participantes en shock.

15 abr 2026, 17:41
Coti Romero reaccionó de violenta manera y terminó a las piñas en el reality español: el video
Coti Romero reaccionó de violenta manera y terminó a las piñas en el reality español: el video

Coti Romero reaccionó de violenta manera y terminó a las piñas en el reality español: el video

A pocos días de haber ingresado a La Cárcel de los Famosos, Coti Romero ya empezó a marcar el ritmo del reality español. Ahora, protagonizó un fuerte altercado con La Falete y terminaron a las piñas tras el episodio de las gaseosas.

La tensión que venía insinuándose desde el primer día finalmente estalló, y esta vez no hubo lugar para medias tintas. Coti y el cantante español protagonizaron una fuerte trifulca que paralizó por completo la dinámica del ciclo. En el video se observa como todo comenzó con un cruce verbal que subió de tono rápidamente hasta alcanzar a las manos.

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En pleno cruce, con ambos elevando cada vez más el tono y sin intención de ceder, las cámaras dejaron de seguir la escena principal y pasaron a mostrar otro sector. Pepe Ochoa compartió el video en su cuenta de X y escribió: "Piñas entre Coti y La Falete".

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Vale la pena remarcar que en el mismo programa también participa Furia Scaglione, quien desde el comienzo tejió una especie de alianza con su compatriota y excompañera de Gran Hermano, algo que que el público no imaginaba.

Cómo fue el violento episodio que vivió Coti Romero en el reality español

El ingreso de Coti Romero a La Cárcel de los Gemelos no pasó desapercibido y, en cuestión de horas, ya estaba en el centro de un conflicto que sacudió la convivencia. La correntina quedó envuelta en un episodio cargado de tensión tras cruzarse fuerte con Falete, una de las figuras más temperamentales del reality.

El clima venía caldeado desde el arranque, pero todo escaló cuando, en medio de un intercambio de chicanas, la situación se desbordó: Falete fue directo a buscar una botella de gaseosa y, sin dudarlo, le arrojó el contenido encima a Coti, dejándola completamente empapada.

El episodio generó un impacto inmediato en la casa. Entre gritos, sorpresa y caras de desconcierto, varios de los participantes intervinieron para separarlas y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. En medio del caos, se escuchó a la cantante lanzar: “Agua... Es agua perra ”, visiblemente alterada.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el cruce dejó en evidencia una tensión previa que ya se venía gestando. De hecho, Falete ni siquiera había saludado a la correntina al momento de su ingreso, marcando desde el inicio una relación distante que, con este episodio, terminó de romperse por completo.

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