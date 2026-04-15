Coti Romero reaccionó de violenta manera y terminó a las piñas en el reality español: el video

Cómo fue el violento episodio que vivió Coti Romero en el reality español

El ingreso de Coti Romero a La Cárcel de los Gemelos no pasó desapercibido y, en cuestión de horas, ya estaba en el centro de un conflicto que sacudió la convivencia. La correntina quedó envuelta en un episodio cargado de tensión tras cruzarse fuerte con Falete, una de las figuras más temperamentales del reality.

El clima venía caldeado desde el arranque, pero todo escaló cuando, en medio de un intercambio de chicanas, la situación se desbordó: Falete fue directo a buscar una botella de gaseosa y, sin dudarlo, le arrojó el contenido encima a Coti, dejándola completamente empapada.

El episodio generó un impacto inmediato en la casa. Entre gritos, sorpresa y caras de desconcierto, varios de los participantes intervinieron para separarlas y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. En medio del caos, se escuchó a la cantante lanzar: “Agua... Es agua perra ”, visiblemente alterada.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el cruce dejó en evidencia una tensión previa que ya se venía gestando. De hecho, Falete ni siquiera había saludado a la correntina al momento de su ingreso, marcando desde el inicio una relación distante que, con este episodio, terminó de romperse por completo.