El insólito drama de Yanina Latorre que encendió las redes: "Te denuncio"

La mediática no cedió ni un centímetro: "Adoptá otro. Es mío, Ralph. El perro te quiere, pero tuyo no es. Es de la familia". Como si entendiera la tensión, Ralph se acercó a Yanina en ese preciso momento.

Lola, sin rendirse, retrucó: "Olvidate, ahora que me alquilo un depto se viene conmigo". Yanina, fiel a su estilo, lanzó: "Te denuncio". Y Lola, entre risas, le preguntó: "¿Y por qué me vas a denunciar, por ejemplo?".

La respuesta de su madre fue tan inesperada como graciosa: "Por secuestradora". A lo que Lola cerró con humor: "Bueno, pero que soy doctora, te gano el juicio".

Así, entre risas, gritos y ocurrencias, la familia Latorre protagonizó un nuevo capítulo de su vida cotidiana que, como suele pasar, terminó siendo tema de conversación en redes sociales.

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Por qué se pelearon Wanda Nara y Martín Migueles, según Yanina Latorre

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió con una revelación que puso a Wanda Nara en el centro de la escena. Según la conductora, la relación con Martín Migueles estaría atravesando un momento delicado, marcado por señales que no pasaron inadvertidas.

La periodista contó que todo surgió a raíz de un encuentro cara a cara con Wanda durante la grabación de una serie vertical para Telefe, donde la empresaria comparte escenas con su exmarido, Maxi López. “Me la encontré, estaba divina. Le pregunté por Migueles, que no sube cosas de él, se rio”, relató Latorre, dejando entrever que algo no estaba del todo bien. Y agregó: “Algo raro hay ahí”.

La frase más fuerte llegó después, cuando Yanina fue tajante al analizar la actividad en redes sociales: “Si pasa una semana sin postear del novio, es porque por lo menos se pelearon”. La ausencia de fotos, likes y menciones entre Wanda y Migueles alimentó las versiones de crisis.

Como si fuera poco, la semana pasada Latorre ya había deslizado otro detalle que agitó las aguas: el posible acercamiento de Wanda con Agustín Bernasconi, con quien tuvo un romance en el pasado. “Le pregunté si le dio y se reía, se hacía la boluda”, lanzó, picante.

Mientras tanto, en redes sociales se percibe un contraste llamativo. Migueles aparece muy activo, pero el contenido que comparte con Wanda transmite un tono que muchos interpretan como forzado o desconectado de la realidad actual de la pareja. Esa “dirección opuesta” no hizo más que potenciar las sospechas sobre el futuro del vínculo.