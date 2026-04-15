Comienza el juicio contra Abel Guzmán: cómo fue el crimen en la peluquería de Recoleta

Guzmán llegó al proceso detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza y enfrenta cargos por homicidio simple. La acusación está a cargo de la fiscal Ana Helena Díaz Cano, mientras que la defensa la ejercen los abogados Claudio Domingo Severino y Ricardo Alfredo Sanetti.

La declaración de Guzmán

En su declaración, Guzmán habló sobre su vínculo laboral y los conflictos que había en su lugar de trabajo. “El día arrancó como siempre”, recordó al referirse a la jornada del crimen. Según relató, le habían dicho que iban a conversar sobre su indemnización, aunque luego le informaron que ese tema se postergaría para el día siguiente. “En ese momento escuché que Medina le dijo a Verdini (el dueño del local) que me iban a echar, que ya tenían a otro empleado y que no iba a trabajar más”, afirmó.

A partir de ese momento, describió cómo ocurrió el ataque. “Me puse mal, no esperaba esa respuesta por los años que lo conozco. Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé. No medí las consecuencias”, sostuvo.

Sobre el arma utilizada, explicó que la guardaba en un locker dentro del local y que la llevaba por temor a robos, ya que, según indicó, había sido asaltado en dos oportunidades cuando salía de trabajar rumbo a su casa en Merlo. También aseguró que sus compañeros desconocían que tenía un arma.

El acusado también se refirió a las condiciones laborales en la peluquería. Señaló que el sector donde realizaban tratamientos químicos tenía poca ventilación y que se utilizaban productos “no aprobados” o “de menor calidad”, lo que, según dijo, generaba conflictos internos. En ese contexto, vinculó esas situaciones con discusiones previas tanto con sus compañeros como con Verdini.

En relación a lo ocurrido después del hecho, contó que se retiró del lugar en estado de shock, descartó el arma y su teléfono celular y caminó sin rumbo. “Entendí que hice algo muy malo. Me escapé por miedo, por lo que iba a pasar conmigo”, expresó.

“Me escapé porque tenía miedo de quedar preso, me angustié por lo que hice, de arruinar mi vida, la de mi familia. La de mis compañeros, la de Medina. A partir de ahí, cambió completamente mi mundo, me quedé desempleado, sin indemnización, sin futuro, no tengo las palabras para transmitir la angustia que me pasa por lo que viví”, agregó.

En el cierre de su declaración, pidió perdón: “Les pido disculpas a todas las personas a las que hice daño, a la familia de Medina y a mis compañeros. Nadie se merece terminar de esa manera”.

Tras su exposición, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24 dio por concluida la primera audiencia del debate oral. La próxima jornada, en la que se espera la declaración de testigos, fue fijada para el martes 21 de abril a las 14.00.

El crimen que conmocionó a Recoleta

El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2024 en la peluquería Verdini, ubicada sobre la calle Beruti al 3000. Tras dispararle en la cabeza a Medina, Guzmán escapó por una ventana del local.

Permaneció prófugo durante 70 días hasta que fue detenido en una vivienda del partido bonaerense de Moreno.

La causa cuenta con pruebas clave, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad del local y los chats entre los empleados, que evidencian la mala relación entre el acusado y la víctima.

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De acuerdo con la investigación encabezada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, el conflicto se había intensificado semanas antes del crimen en un grupo de WhatsApp del equipo de trabajo.

En esa conversación, el dueño del local, Facundo Verdini, recordó que el uso de formol estaba prohibido por cuestiones de salud. Guzmán era el único que lo utilizaba para realizar alisados, lo que generaba constantes discusiones con sus compañeros.

Incluso, en una videollamada previa, el acusado había deslizado: “Nos encontramos y lo resolvemos como corresponde”, en un contexto de creciente tensión.