Encontraron en Morón a la mujer que había desaparecido tras ir al banco en Vicente López

busqueda-olivos Apareció después de dos días de búsqueda.

El recorrido que nunca completó

De acuerdo a la reconstrucción inicial, la mujer había salido alrededor de las 12 del lunes a bordo de una moto Gilera Smash azul y negra, sin patente, con destino a un banco ubicado en la intersección de Gobernador Marcelino Ugarte y Julián Segundo Agüero.

Sin embargo, nunca llegó o al menos no se tuvieron más datos sobre su paradero tras ese trayecto, lo que activó un operativo de búsqueda que incluyó el contacto con su expareja —padre de sus dos hijos— y amistades cercanas.

captura (2) Apareció después de dos días de búsqueda.

Dónde fue encontrada y el final de la búsqueda

En las últimas horas, la mujer fue hallada en el partido de Morón, lo que puso fin a la incertidumbre que había crecido con el paso del tiempo. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre lo ocurrido durante los días en que estuvo desaparecida.

La aparición de Ana representa un desenlace esperado por su familia, mientras la investigación busca esclarecer qué pasó durante ese lapso y si existió algún hecho delictivo.