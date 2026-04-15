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Encontraron en Morón a la mujer que había desaparecido tras ir al banco en Vicente López

Ana Molina, de 32 años, había sido vista por última vez en Olivos cuando conducía al banco a bordo de una moto Gilera Smash. Apareció después de dos días de búsqueda.

Ana Molina había sido vista por última vez el 13 de abril en la zona de Olivos. Fue hallada después de dos días.

Ana Molina había sido vista por última vez el 13 de abril en la zona de Olivos. Fue hallada después de dos días.

Tras dos días de intensa búsqueda, apareció en Morón Ana Irupe Molina Pogonza, la mujer de 32 años que había desaparecido el lunes luego de salir a cobrar una indemnización en un banco del partido bonaerense de Vicente López. La noticia llevó alivio a su familia, que había denunciado su desaparición y difundido su caso en las últimas horas.

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Ana está en buen estado de salud y la familia junto a efectivos de la policía fue a buscarla a Morón, según informaron fuentes municipales, aunque aún se desconoce la causa de su desaparición.

La mujer había sido vista por última vez al mediodía en la zona de Panamericana y Pelliza, en Olivos, cuando se trasladaba en una moto. Un dato que complicaba la búsqueda es que la mujer no tenía celular y no se había comunicado con sus seres queridos.

La denuncia fue realizada por su hermana, quien alertó a las autoridades tras advertir que no había regresado a su casa, algo inusual en su rutina.

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Apareci&oacute; despu&eacute;s de dos d&iacute;as de b&uacute;squeda.

Apareció después de dos días de búsqueda.

El recorrido que nunca completó

De acuerdo a la reconstrucción inicial, la mujer había salido alrededor de las 12 del lunes a bordo de una moto Gilera Smash azul y negra, sin patente, con destino a un banco ubicado en la intersección de Gobernador Marcelino Ugarte y Julián Segundo Agüero.

Sin embargo, nunca llegó o al menos no se tuvieron más datos sobre su paradero tras ese trayecto, lo que activó un operativo de búsqueda que incluyó el contacto con su expareja —padre de sus dos hijos— y amistades cercanas.

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Apareció después de dos días de búsqueda.

Dónde fue encontrada y el final de la búsqueda

En las últimas horas, la mujer fue hallada en el partido de Morón, lo que puso fin a la incertidumbre que había crecido con el paso del tiempo. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre lo ocurrido durante los días en que estuvo desaparecida.

La aparición de Ana representa un desenlace esperado por su familia, mientras la investigación busca esclarecer qué pasó durante ese lapso y si existió algún hecho delictivo.

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