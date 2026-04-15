Brutal ataque: asesinaron a una arquitecta trans y ya hay un detenido

Tras el crimen, el agresor habría intentado incendiar la vivienda, pero la intervención de los vecinos evitó que el fuego se propagara.

La investigación

El fiscal Guillermo González, a cargo de la causa, confirmó que gracias al análisis de cámaras de seguridad, testimonios y pericias se logró identificar y detener a un hombre de 27 años, señalado como el principal sospechoso. En las próximas horas será trasladado a la cárcel de Bouwer.

Fuentes del caso indicaron que el acusado y la víctima mantenían contacto previo a través de redes sociales, lo que sugiere que el hecho podría no haber sido un robo al azar.

Vica trans asesinada detenido

“Los indicios nos dicen que fue con alevosía”, sostuvo el fiscal, quien imputó al detenido por homicidio calificado.

Monteros vivía en Córdoba, donde ejercía como arquitecta y participaba en espacios vinculados a la diversidad. Había impulsado el equipo de fútbol inclusivo “Fuma Espuma”, considerado el primero de fútbol gay de la provincia.

Desde esa organización reclamaron justicia en redes sociales y denunciaron crímenes de odio contra la comunidad. En tanto, familiares de la víctima que viajaron desde Tucumán aseguraron que era “una persona excelente” y plantearon que el asesinato podría estar vinculado a su orientación sexual.