Brutal ataque: asesinaron a una arquitecta trans y ya hay un detenido
Vica Monteros, una arquitecta trans de 44 años oriunda de Tucumán, fue asesinada en su casa del barrio Alberdi, en Córdoba, tras un ataque de extrema violencia.
Vica Monteros, una arquitecta trans de 44 años oriunda de Tucumán, fue asesinada en su casa del barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, en un hecho que los investigadores calificaron como un ataque de extrema violencia. En las últimas horas, fue detenido un sospechoso y la causa quedó caratulada como homicidio calificado.
El cuerpo de la víctima fue hallado dentro de su vivienda, ubicada en la calle Mendoza al 300, luego de que vecinos ingresaran al advertir un principio de incendio. Monteros estaba boca abajo y presentaba múltiples heridas de arma blanca.
Según la reconstrucción preliminar, el agresor la atacó tanto por la espalda como de frente y le provocó decenas de puñaladas. Además, los peritos detectaron signos de violencia física adicional, lo que refuerza la hipótesis de un ataque prolongado.
Una de las líneas de investigación apunta a que el sospechoso habría ingresado con fines de robo, aunque la cantidad de heridas derivó en la calificación de homicidio calificado. También se investiga si existía un vínculo previo entre la víctima y el atacante.
Tras el crimen, el agresor habría intentado incendiar la vivienda, pero la intervención de los vecinos evitó que el fuego se propagara.
La investigación
El fiscal Guillermo González, a cargo de la causa, confirmó que gracias al análisis de cámaras de seguridad, testimonios y pericias se logró identificar y detener a un hombre de 27 años, señalado como el principal sospechoso. En las próximas horas será trasladado a la cárcel de Bouwer.
Fuentes del caso indicaron que el acusado y la víctima mantenían contacto previo a través de redes sociales, lo que sugiere que el hecho podría no haber sido un robo al azar.
“Los indicios nos dicen que fue con alevosía”, sostuvo el fiscal, quien imputó al detenido por homicidio calificado.
Monteros vivía en Córdoba, donde ejercía como arquitecta y participaba en espacios vinculados a la diversidad. Había impulsado el equipo de fútbol inclusivo “Fuma Espuma”, considerado el primero de fútbol gay de la provincia.
Desde esa organización reclamaron justicia en redes sociales y denunciaron crímenes de odio contra la comunidad. En tanto, familiares de la víctima que viajaron desde Tucumán aseguraron que era “una persona excelente” y plantearon que el asesinato podría estar vinculado a su orientación sexual.