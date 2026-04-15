El anestesiólogo Boveri negó haber robado fentanilo: "Compré las jeringas en una farmacia"

Boveri sostuvo que, aun en caso de que los medicamentos no estuvieran vencidos, no podrían haberse utilizado fuera de un entorno hospitalario por la falta de equipamiento adecuado en su domicilio.

Durante su declaración, el anestesiólogo también confirmó que mantenía una relación con Delfina “Fini” Lanusse, residente de anestesiología en el Hospital Italiano, aunque negó haber obtenido drogas para consumo personal.

Asimismo, señaló que parte de los materiales encontrados en su casa correspondían a instancias de formación y capacitaciones profesionales que realizaba de manera habitual.

En paralelo, la Justicia ordenó peritar el teléfono celular de Boveri, quien entregó voluntariamente la contraseña para su análisis.

La causa continúa en etapa de instrucción, con nuevas medidas de prueba en evaluación. Tanto Boveri como Lanusse fueron procesados sin prisión preventiva y con embargos de 70 y 30 millones de pesos, respectivamente.

La investigación

Por otra parte, la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar se investiga en un expediente separado, aunque los investigadores analizan posibles vínculos entre ambos casos.

El origen de la investigación se remonta a febrero, cuando Salazar, médico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, fue hallado muerto en su vivienda.

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La autopsia determinó que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo. En el lugar, la Policía encontró medicamentos y una bomba de infusión, lo que encendió las alertas en el sistema sanitario.

A partir de ese hecho, se estableció que los fármacos utilizados provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se identificó a Boveri y a Lanusse como presuntos responsables de su sustracción y circulación irregular. Ambos fueron desvinculados de la institución, que inició un sumario interno y realizó la denuncia judicial correspondiente.